Más vale prevenir. ‘Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, dice un dicho popular, y esto parece tenerlo muy en cuenta el regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Gilberto Lugo, a quien le dio por preguntar cómo marcha una sentencia en específico en la que se entregaría una vivienda de interés social, que no se ha entregado a la viuda de un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues mencionaba el caso del municipio vecino de Mocorito, “por el incumplimiento de una sentencia se está sancionando a Cabildo”, fueron las palabras del edil, lo cual, en el caso de Salvador Alvarado, se desconoce el estatus de la sentencia indicada, pues según se dice, la señora está reclamando lo prometido.

Ya era hora. Dice una conocida frase que la paciencia no es esperar, sino esperar sin desesperarse, y esto lo saben muy bien los agricultores de la región del Évora, quienes han estado pasando por momentos complicados a consecuencia de la severa sequía de los últimos meses, y ahora, las pocas lluvias que se han registrado les generan un panorama alentador principalmente a los temporaleros, pues a decir del presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Carlos Beltrán Astorga, las precipitaciones recientes son de gran ayuda para los productores, quienes esperan que se registren más, y no es para menos, pues luego de tanto tiempo en crisis, ya era hora de que se vieran beneficiados y no la pasaran tan mal como otros sectores, los cuales también se verán beneficiados con las últimas lluvias.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No hallan la puerta. Tal parece que ninguna medida anunciada ha surtido el efecto deseado en el municipio de Angostura respecto al tema de la quema de soca, pues este tipo de situaciones continúan presentándose y ni la implementación de sanciones económicas o arresto a los responsables han servido de nada, por lo que el representante de la Policía Ambiental, José Montoya Obeso, señala que la principal forma de frenar este problema es la denuncia pronta, lo cual puede ser algo difícil, ya que para que se dé una denuncia rápida de este tipo de hecho también se requiere de constante vigilancia, para que, en el mejor de los casos, se pueda capturar a los responsables en flagrancia. Los estragos de la quema de soca afectan a muchos sectores y dependencias, pero es un hábito que a lo largo de los años ha sido muy difícil de erradicar o al menos disminuir; solamente queda esperar que las lluvias se generalicen para que esta práctica vaya en descenso.

No podía faltar. Fiel a su costumbre, el diputado local por el Distrito 09, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, no podía dejar de asistir a la misa y paseo de San Pedro y San Pablo en la sindicatura de Alhuey, Angostura, donde se dejó ver entre la pequeña multitud cargando a las imágenes de los dos patronos del poblado. Sin duda “Chenel” es genio y figura, y como siempre, no se pierde ninguna celebración tradicional religiosa de las comunidades de su tierra.

Síguenos en