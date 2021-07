Sin intención. Por la calle de la amargura se encuentran los pescadores de la presa Eustaquio Buelna, en Salvador Alvarado, y es que Carlos Castro Montoya, presidente de las cooperativas pesqueras, dijo que con el inicio de la veda se verán en la necesidad de irse a otros lugares y seguir trabajando, pero el problema más grande es el azolve y la poca agua que tiene la presa, porque si la situación no mejora no servirá de nada la siembra de alevines que les prometió el secretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Noé Contreras Mendoza. La esperanza de los pescadores es que mejoren las condiciones y que llueva, porque, siendo sinceros, ni la Conagua ni el Gobierno Estatal tienen el interés ni el recurso para desazolvarla.

En prevención. Quien tomó medidas antes que se presente una situación difícil fue el comandante de Bomberos Angostura, José Humberto Romo Valenzuela, pues ante el incremento de las quemas de soca que se han estado presentando, y que se espera que vayan a la alza, asignaron a la sindicatura de Gato de Lara una máquina extintora con su operador y un elemento de la corporación, y no es para menos, pues de tan largos que en ocasiones son los tramos carreteros desde la base hasta las comunidades de la zona sur del municipio, a veces no alcanzan a llegar a tiempo, provocando que el fuego de la soca se propague, por lo que mejor decidieron asignar una unidad y personal más de una semana a esa zona como un plan piloto, y que a decir del comandante de la institución, esperan así poder controlar la situación, pues año con año se ha vuelto un problema que no pueden erradicar, tanto, que hasta veces es por la misma inconsciencia de la gente que les prende fuego sin pensar en las consecuencias.

No cualquiera le entra. En su visita a Angostura, la secretaria de Desarrollo Sustentable en Sinaloa, Rosa Isabel Mendoza Camacho, destacó el avance que se ha tenido en este municipio en materia ambiental con la creación de la primera Policía Ambiental en el estado y las campañas de reforestación, además de la certificación de Playa Limpia para Costa Azul, siendo esto último lo que señaló como una acción a la que no cualquier gobierno se anima a entrarle, y es que muchos alcaldes, al ver que se requiere de un trabajo diario y constante el mantener el estatus de playa limpia para garantizar un destino de calidad a los visitantes, pareciera que, como diría un conocido personaje de la televisión, ‘prefieren evitar la fatiga’.

Regresó el ausente. Luego de solicitar su reincorporación al Cabildo de Salvador Alvarado a través de un comunicado entregado el pasado lunes y luego de alrededor de un mes de total ausencia de la vida pública, finalmente el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza dio señales de que seguirá con su labor, pues el pasado martes ya volvió a sus acostumbradas publicaciones en redes sociales, dando a conocer problemáticas y soluciones a éstas a través de evidencia fotográfica.

