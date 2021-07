Es mejor prevenir. Tal parece que la situación financiera en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) no ha cambiado mucho desde la última vez que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les suspendió el servicio en varios pozos, dejando sin agua a varias comunidades, por lo que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez llama a la población a almacenar agua porque los cortes de luz pueden continuar en cualquier momento por parte de la CFE en los pozos de la paramunicipal, ya que la deuda de alrededor de 300 mil pesos que se arrastra del mes de mayo no ha sido solventada debido a la morosidad que presenta la Junta, recursos que no han recuperado ni con la implementación de medidas drásticas como el corte del servicio a los usuarios.

Por pagar. Entre el 80 y el 82 por ciento de los locatarios de los mercados del municipio de Salvador Alvarado han pagado su renta, lo cual ayuda al Ayuntamiento pero no en la medida que se requiere ya que el tesorero del Ayuntamiento, Rene Valenzuela, afirma que si en los dos mercados estuvieran todos al corriente, estarían recaudando mensualmente 193 mil pesos en el mercado nuevo y 125 mil pesos en el viejo; sin embargo, los locatarios se escudan tras la pandemia del COVID-19 para no cumplir con sus compromisos de pago, afectando en proporción las finanzas de este municipio, situación que se da a pesar de que se les remodelaron las instalaciones recientemente.

No es un buen gobierno. Muy reiterativo ha sido al expresar su sentir el presidente del Comité Municipal Campesino número 13 de Mocorito, José Alfonso Acedo Sánchez, al señalar que el Gobierno federal los ha abandonado al dejar de fluir los apoyos para el campo como siempre lo habían hecho en anteriores administraciones, y una vez más, el líder agrícola señalaba que si al pueblo le va mal con las políticas públicas de un gobierno, éste no es bueno pues el desarrollo del pueblo se ve afectado por los errores de quien lleva las riendas del poder.

Antes que les gane el tiempo. La presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, anda moviéndose de un lado a otro para no dejar nada a la suerte y que no le gane el tiempo, pues ahora con la temporada de las lluvias que ya han estado registrando precipitaciones, ya se instaló en conjunto con autoridades municipales y líderes de los diferentes sectores del municipio costero, el Consejo Permanente de Protección Civil, y no es para menos, ya que en un abrir y cerrar de ojos las lluvias pueden ser más constantes y así ya tienen contemplado los albergues en donde se puedan trasladar las personas por las inundaciones que se pueden llegar a presentar o alguna otra afectación, tampoco dejó de lado otros aspectos que esto engloba y también fue partícipe de la reunión el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, quién dijo que por esta temporada la presencia de mosquitos aumenta y por ello también se acordó empezar con programas de combate en los puntos rojos del municipio costero, tema que también ha sido muy demandado principalmente en las comunidades.

