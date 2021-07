¿Dónde fue la fiesta? Fuerte crítica recibieron en redes sociales, tanto el director de Bienestar Social de la región, Jesús Ramón Ayón Bojórquez, como la regidora de Morena en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Laura Patricia Dautt reyes, y es que estuvieron circulando fotografías donde aparecen en una fiesta celebrando el cumpleaños de Ayón Bojórquez, lo cual no tendría nada de relevante de no ser porque el festejo, del que por cierto también se indica que hubo consumo de bebidas alcohólicas, se llevó a cabo nada menos que en las instalaciones de la escuela primaria Antonio Rosales, en la comunidad El Taballal, Salvador Alvarado. No se sabe quién autorizó tal fiesta en ese lugar, pero esto pone en una difícil situación a las autoridades educativas y a los funcionarios involucrados, pues aunque no se acuda a clases presenciales o se esté en periodo vacacional, hubo consumo de alcohol en el interior de un plantel educativo de nivel básico.

Sin apoyo. Por fin vieron su suerte los pescadores del municipio de Angostura, y es que después de varias temporadas en las que sufrían la escasez de producto, como es el caso de la jaiba, en esta ocasión coincidieron en que la esperanza regresó y no fue gracias al Gobierno Federal ni al Gobierno Estatal, quienes solamente les quitaron los apoyos con los que contaban, y como ya se ha mencionado, de todos los que había solo les dejaron uno como para decir que sí los ayudaban. Lamentablemente el secretario de Pesca y Acuicultura de Sinaloa, Carlos Noé Contreras Mendoza, no ha hecho ni hará nada para ayudarlos, y menos aún sabiendo que ya se va en menos de cuatro meses.

Buscan recuperarse. Se llegó la noticia tan esperada en la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, con el anuncio del inicio del barrido de sanidad pecuaria para realizar pruebas de tuberculosis bovina y brucelosis con el objetivo de lograr recuperar el estatus sanitario ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), y es que han pasado ya casi dos años desde que se perdió la certificación para transportar el ganado, lo que ha repercutido en el precio y a complicar más la de por sí afectada actividad, pero el optimismo impera en la Asociación Ganadera Local de que los socios participen y no sean renuentes a que se apliquen las pruebas, por lo que será un reto importante para el presidente de la Asociación, Salvador Alonso González, para lograr más que nada la sensibilización sobre la importancia del barrido para prevenir y/o combatir un problema de salud pública.

Sigue el dilema. La problemática entre el Ayuntamiento de Mocorito y los expolicías que han llegado a instancias legales exigiendo el pago de lo que, aseguran, les corresponde, continúa y parece no tener fin. Este fin de semana el tema fue abordado por Cabildo en específico de uno de los elementos, lo que de acuerdo con el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, la aportación de la información al respecto sería turnada al magistrado, pues existen algunos puntos que señalan que deben aclararse, pues algunas cantidades de dinero que se mencionan dentro del pago que exige, el municipio afirma que ya se le ha pagado anteriormente, por lo tanto no pueden volver a hacerlo. Tal parece que esta situación no tendrá fin en la presente administración, y la disputa podría continuar para el siguiente trienio.

