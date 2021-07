Jalones de orejas. Tal parece que en el cabildo del Ayuntamiento de Mocorito hace falta que les estén recordando sus funciones o cómo mejorar en estas, pues el edil Claudio López Camacho le pidió al secretario, Julio Medardo Serrano Soto, que las actas las lea en cada cabildo que realicen, aun cuando solo se tome un punto a consideración y no se espere a que se le junten con la anterior, como ocurrió en la pasada sesión, que tenía seis actas; además, el edil Eduardo Daniel Robles Sánchez también hizo su comentario con una petición similar, ya que sus compañeros que integran la Comisión de Seguridad Pública fueron citados hace algunos días para tratar temas relacionados con las vialidades del municipio, lo cual no pudo llevarse a cabo al no haber quorum para ello, por lo que pidió ser más responsables con el compromiso que ostentan como regidores.

Al tope. Dice un conocido refrán que “sale peor el remedio que la enfermedad”, y este dicho aplica en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, donde se ha gastado en reparaciones de maquinaria que desde hace tiempo ya no sirve, específicamente el ‘topo’ que permanece desde hace dos meses varado en el basurón de Tamazula, pues parece ser que la unidad ya no da para más porque, al no poderla reparar de nuevo, la tuvieron que dejar en ese lugar, lo que ha ocasionado en parte que el basurón llegara a su límite de capacidad, mientras la basura se está tirando hasta por las orillas del camino. Pero esta es solo la punta del iceberg de un problema más grande, porque el basurón municipal, ubicado en las inmediaciones de La Ciénega de Casal, también está saturado y parece ser que no son solo estos dos los basurones llenos. Por tal motivo, lo que la Dirección de Obras Públicas, al mando de Hugo Soto Mata, habrá que buscar la forma de resolver los inconvenientes, porque tarde o temprano requerirán atención y se está a tiempo de mitigar al menos el problema, antes de que los basurones se incendien, como ocurre de repente, y en Tamazula arda hasta la maquinaria pesada que ahí se encuentra.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ascenso. Desde hace muchos años, el pueblo de Pericos, la sindicatura más grande del municipio de Mocorito, pretende convertirse en municipio, lo cual parece ser ahora un aliciente para que la localidad de Caimanero, en la zona sur del municipio, busque convertirse en sindicatura, pero para ello se requiere tomar en cuenta muchas cosas, por lo que un cambio de tal magnitud no se puede llevar a cabo en lo que queda de la actual Administración, pero aun así, el presidente municipal, Jesús Guillermo Galindo Castro, se dice disponible para conocer el proyecto. ¿Será que en unos años podrían dar la sorpresa en Mocorito de contar con una nueva sindicatura?

Prevención. Ante la situación que se vive actualmente con el incremento de contagios de covid-19 en el municipio de Salvador Alvarado, es conveniente estar preparados en todos los ámbitos, lo cual lo tienen muy presente los cuerpos de socorro, como la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pues su titular, Luis Alberto Gastélum Camacho, afirma que sí se tiene elaborado un plan estratégico para, en esta temporada de lluvias, recibir en los refugios temporales a personas que viven en riesgo de inundaciones y que, a su vez, presentan síntomas de coronavirus. Y es que, por más que se quiera tapar el sol con un dedo, no se pueden negar todos los casos positivos que han surgido desde el mes pasado y que van en aumento, pero aun así, las cosas deben adaptarse a la situación.

Síguenos en