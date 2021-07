El ultimátum. Aseguran que hay mano dura en la Delegación de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado para con los choferes del transporte urbano que no acaten los protocolos sanitarios como portar el cubrebocas. Y es que el delegado, Ciriaco Vargas Bojórquez, manifestó estar muy preocupado por el rebrote de contagios de COVID-19 y lanzó un ultimátum, tanto a los trabajadores como a los concesionarios de las unidades, porque habrá medidas más drásticas esta vez, pues se han intensificado las inspecciones al transporte público. Vargas Bojórquez advierte que, para quienes sean sorprendidos sin portar el cubrebocas, se iniciará con un castigo de suspensión laboral como sanción, pero si reinciden en la falta se levantará una boleta de infracción y se parará la unidad. El delegado asegura que están muy firmes en la inspección y sobre aviso no hay engaño, pero habrá qué ver sobre la marcha cómo se está alineando a los choferes para que no bajen la guardia en la prevención y que sean ellos quienes también pongan el ejemplo ante los usuarios de este servicio.

No a la fiesta. Debido a la falta que cometió el director de la escuela primaria en la comunidad El Taballal, Salvador Alvarado, al otorgar un permiso para una fiesta del director regional de Bienestar Social, Jesús Ramón Ayón, dentro de las instalaciones de este plantel, en la que hubo consumo de bebidas alcohólicas, Roberto Sánchez, jefe de Servicios Regionales del Évora, afirmó que esto es inaceptable y por lo tanto ya se le hizo saber al director las consecuencias de este irresponsable acto que cometió. Mano dura se requiere en el municipio para que no se brinquen las trancas y recuerden siempre que en todas partes hay jerarquías que se deben seguir para que las cosas funcionen, más aún cuando se trata de educación, pues con este acto se falta al respeto a un plantel educativo que debe ser solamente un centro de enseñanza.

Cuando no les llueve, les llovizna. En menos de dos meses la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) ha sido víctima de los ladrones, quienes han robado el cableado del pozo El Salitre-Tamazula, dejando sin el servicio de agua potable a la sindicatura de Villa Benito Juárez y algunos sectores de Guamúchil. Como si no fuera suficiente para la paramunicipal, encabezada por Manuel Beltrán Urías, lidiar con problemáticas como la morosidad y las acciones para recuperarse financieramente, ahora tienen que asumir las consecuencias de los actos de vandalismo que se han cometido en este pozo, por lo que ahora tendrán que estar más atentos para tratar de prevenir que la situación se siga presentando.

Riesgo latente. Durante los últimos días se ha rumorado sobre un posible brote de COVID-19 entre el personal de una guardería de la ciudad de Guamúchil, situación que no ha sido confirmada por autoridades de Salud, pues a decir del jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, sí hay personal de dicho lugar con síntomas, por lo que se tomó la decisión de cerrarlo por tiempo indefinido y realizar las pruebas correspondientes para confirmar o no dichos contagios, y de ser así, con dos o más personas que resultaran positivas se consideraría un brote, mientras tanto, solamente es una posibilidad ante la que no se debe bajar la guardia mientras no se tengan resultados concretos.

