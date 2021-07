La ‘pluri’ es para... Luego de impugnaciones, así como un ir y venir ante las autoridades electorales, finalmente el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resolvió la tarde de ayer otorgar la regiduría por representación proporcional del PAN a Gilberto Lugo Sánchez, quien hace unas semanas había hecho la observación de que no se debía haber hecho un ajuste para asignar la regiduría a Leticia Rubio basados en la paridad de género, por lo que presentó la impugnación correspondiente y finalmente él terminó siendo el afortunado con tres votos a favor y dos en contra en la sesión de ayer, por lo que ahora falta ver si Leticia Rubio se queda de brazos cruzados.

No hay que confiarse. Ante el panorama que se ha visto en el estado con el aumento de contagios de coronavirus, la alcaldesa de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, ha llamado a la población a no bajar la guardia a pesar que en este municipio las cifras oficiales no han presentado un repunte significativo como en municipios más grandes, además que, como ya se ha mencionado, hizo énfasis en que estar vacunados no significa que no puedan contagiarse. Por otra parte, el llamado que hace la primera edil alvaradense no debe echarse en saco roto, pues las alarmas están presentes desde hace días en la ciudad de Guamúchil con un posible brote en una guardería, casos que aún no se confirman, así como varios contagios que se dieron entre el personal de las oficinas de Servicios Regionales del Évora, las cuales tuvieron que cerrarse a la espera de indicaciones.

Abonar a futuro. Dos nuevas patrullas fueron entregadas por el Gobierno del Estado a los municipios de la región del Évora, siendo solo Mocorito el que se quedó sin recibir unidades, y ante esto hay que recordar que el municipio ya había recibido unidades nuevas en agosto del año pasado, pero ante esto cabe mencionar que antes de buscar obtener nuevas patrullas, en Mocorito se requiere de más elementos, pues de la región del Évora ha sido el que atraviesa la situación más crítica desde que se ha hablado del déficit de policías en el estado. Ante esto, el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro y el director de Seguridad Pública, Gerardo Cervantes Mendoza, deberán abonar a mejorar las condiciones, no solo para el cierre de la presente administración, sino para gestiones futuras, lo cual se ha visto con la contratación de agentes auxiliares, pero de cualquier forma se necesita buscar cómo integrar a más efectivos a las filas de la corporación.

Empoderamiento. El trabajo en pro del empoderamiento de la mujer debe continuar, señalaba ayer la diputada local Gloria Himelda Félix Niebla, tras cumplirse 66 años del voto de la mujer en el país. Es verdad que las mujeres han conseguido un gran avance al estar presentes en un porcentaje cada vez mayor en la vida política y laboral del país, y un dato relevante es que en la próxima legislatura del Congreso Federal un 49.2 por ciento estará conformado por mujeres, lo que respalda la lucha que por décadas han mantenido y que en las últimas contiendas electorales se ha podido constatar, el ver cada vez a más mujeres buscando la oportunidad de ocupar un puesto de elección popular.

