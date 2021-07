Omisión. Después de la fuerte sospecha del surgimiento de un brote de COVID-19 en una guardería de Guamúchil, así como la serie de contagios en las oficinas de Servicios Regionales del Évora, las autoridades municipales y de Salud aún no consideran alarmante la situación, así lo dijo la alcaldesa de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz. Lamentablemente pretenden esperarse a que los casos positivos aumenten para extremar medidas, cuando claramente pudieran tomar acciones para disminuir el impacto de esta situación. Pudiera ser que las autoridades se encuentren entre la salud y la economía, y es por eso que están valorando las consecuencias y se están tomando un tiempo para pensar, claro que solo los responsables de tomar estas decisiones saben cómo actuar y en qué momento. Por ahora, se anunció que las medidas preventivas de siempre van a continuar.

No convence el ciclo escolar. Tras dar a conocer que el ciclo escolar 2021-2022 se extendería hasta finales del mes de julio, haciendo así un ciclo de 200 días, en el que ven una serie de factores que, a decir del gremio magisterial, representan un riesgo tanto para ellos como para el alumnado y los padres de familia. Es por ello que el secretario general de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Fernando Sandoval Angulo, emitió un comunicado al gobernador Quirino Ordaz, así como al secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía, en el que se solicita reconsiderar el próximo ciclo escolar, pues como éste se extendería hasta casi todo el mes de julio, el calor es en ocasiones insoportable, además de argumentar que un mayor número de horas no es sinónimo de un mejor aprendizaje y la infraestructura de los planteles educativos no es la mejor, pero en este último punto hay que tomar en cuenta que ni siquiera se ha dado una pauta para insinuar que las clases sean presenciales en el próximo ciclo.

El acercamiento. A un mes del triunfo de la alianza Morena-PAS en la contienda electoral, a inicios de esta semana se supo que el ahora alcalde electo de Salvador Alvarado, Armando “Iguano” Camacho Aguilar, y la excandidata de la coalición Va por Sinaloa, Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela, se reunieron en un conocido restaurante de la ciudad. El motivo se desconoce, pero se dice que probablemente hayan querido dar una imagen de civilidad ante la ciudadanía y hablar de temas en particular mediante los cuales se buscaría el bien del municipio en un futuro.

Sin quitar el dedo del renglón. El Ayuntamiento de Salvador Alvarado logró regularizar a una empresa de telecomunicaciones que durante la presente administración se encontraba operando ocho antenas sin realizar los pagos correspondientes y sin contar con la documentación requerida para instalarse en el municipio. Tras dos meses desde que se anunció públicamente la situación en una sesión de Cabildo y se fijó el plazo para ponerse al corriente con los pagos, se pudo confirmar que ya se encuentra al corriente con las obligaciones ante el Gobierno Municipal, por lo que el tesorero municipal, José René Valenzuela, no deberá quitar el dedo del renglón en ese tema, porque en aquella sesión informó que no se contaba con un padrón actualizado y se realizaría uno para que todas las empresas cumplieran y así dejar como referencia el listado, ya que en las anteriores administraciones no se les cobraba, sino que fue hasta el año 2019 que se implementó este cobro y, en los pocos meses que restan, habrán de hacer la diferencia en este tema para que ninguna empresa opere al amparo de la ley municipal.

