Petición sin concretar. En el mes de septiembre del año pasado el regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Everardo Meléndrez Hernández, hizo una petición ante el Cabildo para la instalación de una antena de telecomunicaciones en la zona de la comunidad Carricitos, misma que sería de gran apoyo para esa zona debido al tema de la modalidad de clases a distancia, pues los estudiantes estaban presentando dificultades por la mala señal que hay en la zona. Cabe mencionar que a más de nueve meses de haber hecho la petición, y que en su momento el entonces alcalde, Carlo Mario Ortiz, señalara que la petición de la antena ya estaba hecha de manera formal, es momento que no se ve un avance en el caso, a pesar de tratarse de un tema primordial, al ser una necesidad de los estudiantes ante la pandemia.

Estarán tranquilos. Los pescadores del municipio de Angostura tendrán un respiro luego del arranque del programa de inspección y vigilancia para evitar la pesca furtiva, y no es para menos, pues hay mucha gente que solo piensa en su conveniencia cayendo en esta mala práctica, dejando a los pescadores en la cuerda floja, por lo que ahora han buscado ponerle punto final a la situación, por lo que, según comentaba el director de Seguridad Pública Municipal, Sergio Lagunes Inclán, aplicarán todo el peso de la ley a quienes sean sorprendidos cometiendo este tipo de actos, dejando muy en claro que van a proceder con las sanciones pertinentes. Ahora con este programa, los pescadores no tendrán que estar preocupados como años anteriores, pues al contar con mayor seguridad tendrán la certeza de que el producto de camarón ahora sí tendrá mayor tamaño.

La vigilancia. Y en el tema de la pesca, al parecer en Angostura no solamente se estará vigilando que no se roben el camarón, sino también que no se roben el recurso que les brinda el Gobierno del Estado, y es que Carlos Noé Contreras Mendoza, secretario de Pesca y Acuicultura del estado de Sinaloa, durante su visita a tierras angosturenses afirmó que quería ver con sus propios ojos cómo se estaba aplicando el recurso que el Gobierno del Estado les brindaba, como si no estuvieran bastante atrasados con los recursos todavía los vienen a vigilar, cuando lo mejor hubiera sido que el secretario declarara que los visitaba para ver qué más podía hacer por ellos, pues el sector pesquero ha sido de los más afectados por la pandemia.

Decepción. Durante la administración de Aglaeé Montoya Martínez en el municipio de Angostura se ha hablado infinidad de ocasiones sobre impulsar la participación ciudadana y, al igual que en otros municipios, se ha dado voz a los ciudadanos en los Cabildos Abiertos, pero de cierta forma esto ha contrastado con lo que se hace, pues a decir del conocido profesor y miembro de la comunidad indígena yoreme-mayo, José Luis Castro, él ha llevado hasta el Cabildo varias propuestas y peticiones, a las cuales no se les ha dado respuesta o, al menos, un seguimiento, como es el caso de la habilitación de lotes para panteones en algunas comunidades y la creación de una nueva sindicatura en el municipio, para lo cual debería haber una respuesta, si no es favorable, al menos un porqué no se da luz verde para ello.

