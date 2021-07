No quieren políticas electoreras. Una vez más, aprovechando la visita del diputado y líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, el presidente del Comité Municipal Campesino No. 13 de Mocorito, José Alfonso Acedo Sánchez, ventiló la situación de abandono en la que se sienten por parte del gobierno federal, y dijo que el gremio campesino ya está cansado de políticas electoreras, por lo que quieren políticas de desarrollo que realmente beneficien la actividad agropecuaria, además de hacer énfasis en la unidad para tocar puertas y que los “gobiernos de oídos sordos” los volteen a ver, pues simplemente en este Comité Campesino hay más de 400 productores de sorgo, por lo que hay una gran necesidad de que les brinden el apoyo necesario, pues antes era más el apoyo que recibían, lo cual cambió drásticamente desde que entró al mando la actual administración federal, según ha asegurado.

Ya no funciona. Sin solución ha sido como ve el problema del drenaje en la calle Donato Guerra del Pueblo Mágico el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Héctor Guadalupe Prado Ibarra, y es que según los afectados, cuando de alguna manera u otra, el personal de la paramunicipal tiene que arreglárserlas para buscar una solución y más cuando provoca daños a los vecinos, pues de tantos malos olores no pueden ni dormir a gusto, mientras que los demás, bien gracias, pues ya no han regresado a checar el problema y solamente les dijeron que no había solución debido a que los tubos estaban colapsados y que ya les habían hecho la lucha de destaparlos y no pudieron. Ahora tendrán que tomar cartas en el asunto y evitar que se convierta en un problema mayor que después les cause más problemas y sea más difícil de remediar o derive en un problema de salud pública.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Va en serio. Después de dos décadas desde que se formó el movimiento para la municipalización de la sindicatura de Pericos, en Mocorito, se reactivó de nuevo hace unos días con la conformación del Consejo Ciudadano para iniciar el proceso de convertirlo en el nuevo municipio del estado de Sinaloa. El proyecto va en serio, y es que uno de sus objetivos es mejorar los servicios públicos para los habitantes, ya que en ese rubro ha sido una de las quejas de los habitantes de Pericos hacia la presente administración que preside Jesús Guillermo Galindo Castro, a quien le señalan la falta de una buena cobertura, por lo que la ciudadanía busca que los recursos de la sindicatura se queden para un mejor manejo y para beneficio de quienes generan dicha economía, porque el clamor es que no se les retribuye equitativamente. Sin duda será un proceso largo y un tema que habrá de afrontar la próxima administración municipal, pero para la actual queda el señalamiento de que en materia de servicios, una parte de los vecinos de esa zona no vieron mejoras.

Encarrilados. Tal parece que Rogelio Camargo, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), se encuentra trabajando en los problemas de drenaje rápidamente, y es que cuando estaba a cargo de la paramunicipal Ricardo Angulo la deficiencia en la calidad del servicio era más notoria. Al parecer había una fuga de aguas negras justo a un costado de la Unidad Administrativa y esta rápidamente fue atendida, e incluso se le avisó a los usuarios que estarían sin agua por poco tiempo, ya que se trabajaba en la solución del problema y en este tipo de situaciones es donde la gente ha visto la diferencia.

Síguenos en