Proyecto en puerta. Desde hace tiempo se ha hablado de la construcción de una nueva presa en el municipio de Mocorito, más concretamente en la zona de la Piedra Labrada, pero debido a que, como comentó el director de Obras Públicas, Fernando Nájar, hace poco más de un año, los estudios realizados fueron hace 20 años o más, se tendría que volver a empezar desde cero, lo que hacía ver algo muy lejano este proyecto, pero parece ser que hay esperanzas de que esto sea una realidad que comience a tomar forma en la próxima administración, pues el director del Organismo Cuenca Pacífico-Norte de la Conagua, José Luis Montalvo, señaló que la obra de una nueva presa que vendrá a combatir la sequía en la zona Centro del estado, estaría ubicada aguas arriba de la presa Eustaquio Buelna, por lo que no se descarta que se trate del proyecto que se tenía desde hace décadas en la Piedra Labrada de Mocorito.

Las otras cifras. Mientras en Sinaloa el semáforo epidemiológico se encuentra en amarillo, en el municipio de Angostura las cifras de nuevos contagios no parecen ser muy alarmantes para las autoridades municipales, pues relativamente son números bajos los que se han manejado de manera oficial, pero de repente hay quienes señalan que los datos del Sector Salud no concuerdan con la realidad, pues en redes sociales se ha dado a conocer que solo en un laboratorio del municipio se han detectado tres casos positivos de cada cinco pruebas de COVID-19 que se realizan, lo que podría significar un repunte significativo de nuevos casos o, desafortunadamente, de decesos más adelante, por lo que las autoridades municipales no deberán permanecer tranquilas en materia de prevención, pues como ya lo mencionara días atrás la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, aunque las cifras no eran elevadas, no es momento de bajar la guardia.

El paro. El día de ayer personal del departamento Recaudación de Rentas, de la Unidad de Servicios Estatales (USE) de Guamúchil, no aguantó más la falta de aire acondicionado y decidió parar labores. A decir de la delegada sindical, Jéssica Sánchez, son cerca de 10 trabajadores que se encontraban en esas condiciones desde el martes de la semana pasada y no se les atendió la solicitud de atención, pero sería hasta la tarde de ayer, horas después de que llegara hasta Culiacán la noticia del paro de labores, cuando se envió a personal de mantenimiento de Gobierno del Estado. Y es que parece ser que no se atienden las peticiones de los trabajadores de parte de las autoridades competentes en el estado hasta que toman medidas más drásticas, como tener que dejar las labores para ser escuchados.

Cuento de nunca acabar. Las dificultades económicas parecen estar a la orden del día para el Cuerpo de Bomberos del municipio de Mocorito, y es que parece increíble que a estas alturas del año los recursos del Gobierno del Estado todavía no han sido entregados a la corporación, la cual no es la única que atraviesa por este problema, pero a decir de su comandante, Valentín Alapizco Arce, es una situación difícil para ellos, pues el único respaldo con el que cuentan es el apoyo con combustible que les brinda el Ayuntamiento, así como el pago de una parte del salario de 17 elementos y una empleada del área administrativa, por lo que quedan en el aire los gastos de reparación de unidades descompuestas y el pago a proveedores.

