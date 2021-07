A extremar precauciones. Dicen que el miedo no anda en burro, y ahora sí están viendo que la pandemia retomó fuerzas, es por eso que Juan Carlos Camacho Rojo, director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, puso manos a la obra para comenzar a tomar medidas ante el COVID-19, y es que ya no quieren que les llegue el agua hasta el cuello como hace un año, porque entonces sí ya no van a tener para dónde hacerse con los contagios. Pudiera ser que no fuese miedo sino prevención, por así llamarlo, pero el punto es que son pocos los funcionarios que están trabajando previniendo más contagios, y es que como ya van de salida, es poco el interés, como ya se mencionaba hace unos días, pero en el caso de los espacios deportivos, es indispensable extremar precauciones debido a la afluencia de gente que se da y por el contacto que los deportistas tienen entre sí.

Estrategias por aquí y por allá. Los que andan buscando por cielo, mar y tierra, y por cualquier lado, estrategias para que la población se acerque a pagar el agua, son los de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), que encabeza Rogelio Camargo Gutiérrez, pues de tanta morosidad con la que cuenta la paramunicipal y los cortes que se han estado realizando, andan incentivando a la gente con la rifa de un minisplit para los usuarios cumplidos, y no es para menos, pues de alguna manera tienen que hacer consciencia y que quienes sí sean cumplidos tengan la oportunidad de verse beneficiados, para que continúen en la misma sintonía. Ahora la paramunicipal no solamente por ese lado está buscando que la población sea consciente y se acerque a pagar lo que adeudan, sino también con el programa del 100 por ciento de descuentos en multas y recargos, que ayuda también a los morosos a que las cifras no sean tan altas para ellos y así puedan pagar con mayor facilidad y regularizarse. A ver si ahora sí dan resultado las acciones.

Una pausa y a seguir. Tras una mala racha en la anterior temporada de la captura de jaiba en Angostura, este año los pescadores comenzaron esta actividad con el pie derecho, pues así como han tenido una buena producción, que supera con creces a la del año pasado, los precios han sido buenos, según ha señalado el director de Pesca y Acuicultura del Ayuntamiento de Angostura, Rudecindo Omar Obeso López, y es que con precios de 22 pesos por kilogramo de jaiba ya es redituable para el pescador, pues han logrado sacar alrededor de 100 kilos o más por panga, el único detalle es que han tenido que detener la actividad por un lapso de cuatro a cinco días debido a los movimientos de las mareas, pero tienen la esperanza de que cuando regresen a su labor las cosas continúen igual o mejor. Ahora sí que ya les tocaba ganar una a los hombres del mar.

No es novedad. Como cada año, en varios puntos del Centro de la ciudad de Guamúchil las lluvias colapsan las tuberías del drenaje y las aguas negras terminan saliendo por las alcantarillas, situación que es muy común, por mencionar algunos ejemplos, en el cruce de la calle 16 de Septiembre y avenida Javier Mina, así como en la avenida Silverio Trueba y la calle 5 de Mayo, problemática con la que al parecer la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) no ha podido, además que no es algo que haya surgido en la actual administración, que encabeza Manuel Beltrán, sino que se viene arrastrando desde hace años, y a inicios de semana volvió a surgir el problema por el bulevar Antonio Rosales, frente a la iglesia, pero a pesar que el personal de la Junta atendió el reporte, poco duró la solución, pues ayer la fuga de aguas negras seguía afectando a la gente a lo largo de varias cuadras.

