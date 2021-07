Cierre satisfactorio. El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se quiere ir por la puerta grande, y es que ya solamente le quedan unos cuantos meses para seguir al frente de este estado y en la recta final visitó la ciudad de Guamúchil, en el municipio de Salvador Alvarado, para verificar cómo van las obras que están en proceso de culminar, que son pavimentaciones en la avenida López Mateos, en la colonia Militar, así como la calle Nicolás Bravo, en la colonia Del Évora, obras que asegura estarán concluidas en poco tiempo, y cabe mencionar que solo en Salvador Alvarado se han hecho 47 obras de pavimentación en su administración, lo que hace que se sienta satisfecho con el resultado, pues con estas dos obras supervisadas esta semana cierra su trabajo, al no tener ya tiempo de hacer más en este sentido, y es que de repente este municipio fue un destino muy visitado por el gobernador, tanto antes como durante la pandemia.

Duro y de frente. Quien no se ha rendido, aunque la mayoría de la población haga caso omiso a los protocolos por la situación que se está atravesando, es el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, quien anda de arriba para abajo con trabajos de prevención y recordándoles a cada momento a la gente de la región del Évora que no se debe bajar la guardia por ninguna circunstancia, y no es para menos, pues en un abrir y cerrar de ojos los números de pacientes contagiados pueden estar en color rojo y es lo que menos quieren, pues ahora con los contagios en algunas guarderías de la ciudad de Guamúchil se han emprendido estudios para detectar brotes en las estancias infantiles y así tratar a tiempo a quienes resulten infectados, con el fin de evitar que más personas salgan positivas, pues no ha sido una tarea nada fácil combatir esta pandemia, en la cual, por momento, no lo calienta ni el sol de tantas preocupaciones.

Están en guardia. Angostura es uno de los municipios donde los nuevos contagios se dispararon esta semana, pues desde el lunes pasado hasta la tarde de ayer,la cifra de casos activos subió de 11 a 25, por lo que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez había hecho la propuesta ante Cabildo de restringir el acceso a sitios públicos y evitar actividades en las que hubiera aglomeración de personas. Dicha propuesta la hizo cuando todavía no se anunciaba la cifra de 16 casos activos, mientras que ayer ya se dijo que había 25, por lo que las acciones tendrán que tomarse de inmediato, y para ello se requiere, así como el trabajo de las autoridades, la colaboración de la ciudadanía, pues en su momento la primera edil señalaba que no era para alarmarse, pero la situación ha cambiado y ya urge que las medidas que planteaba hace unos días, de restringir el acceso a las playas este fin de semana y el próximo, no dar permisos de fiestas para el próximo mes y suspender las actividades deportivas, se apliquen para prevenir que la cifra continúe en aumento.

Compromiso. El diputado federal del Distrito 03, Jesús Fernando García Hernández, se reunió esta semana con productores agrícolas de la región del Évora, quienes le externaron la petición de que los apoye con semilla y fertilizantes, pues las cosas han sido muy difíciles para el campo este año, a lo que el diputado les aseguró que se hará la gestión correspondiente para hacer llegar ese apoyo lo más pronto posible. Muchos son los compromisos que varios funcionarios han hecho con los agricultores, por lo que es necesario que las promesas se vayan haciendo realidad, y en el caso de García Hernández, pues ya tendrá otros tres años para poder respaldar a los productores haciendo su respectiva gestión desde el Congreso de la Unión.

