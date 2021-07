El golpe. Se avizora un fuerte golpe al bolsillo de los usuarios del transporte público en todo el estado de Sinaloa debido al aumento de 50 centavos que se registró el día de ayer. El delegado de Vialidad Y Transporte de Salvador Alvarado, Ciriaco Vargas Bojórquez, fue quien anunció en lo local la fuerte noticia y también fue quien mencionó que ya era justo y necesario el incremento a la tarifa de este servicio, ya que los concesionarios también requieren de mejorar las unidades, el problema es que esto será a costillas de la sociedad que menos recursos tiene, lo cual reconoció Vargas Bojórquez, pero viendo las dos caras de la moneda, mientras los usuarios se ven afectados en su economía familiar, los concesionarios ya no veían muy redituable trabajar con las limitaciones que han tenido durante la pandemia.

Los temas complicados. Sigue el repunte de COVID-19 y pareciera que aún no hay restricciones a las fiestas en el municipio de Salvador Alvarado, porque es evidente que las celebraciones no paran en clubes y en domicilios particulares. Y es que a pesar de las acciones del Ayuntamiento, al mando de la alcadesa Pier Angely Camacho de Ortiz, y la Dirección de Seguridad Pública que encabeza Juan Carlos Barraza Morales, no se ha logrado mantener el control en la población para que se proteja la salud pública. Aunado a la pandemia, el cierre de calles por fiestas sigue ocurriendo en diversos sectores a pesar que desde el año pasado se anunció públicamente que habría mano dura en el tema porque eran llamadas constantes a Seguridad Pública de parte de vecinos afectados, pero ahora con la nueva ola de contagios, el relajamiento social y la falta de una mayor regulación, sin duda las autoridades tendrán meses de cierre complicados en estos temas.

¿Y el Comité? Tal parece que el Comité Municipal contra la quema de soca en el municipio de Angostura ha quedado sólo de membrete, pues a poco más de un mes de haber sesionado para acordar puntos en el combate a esta mala práctica, ésta se sigue dando en diversos puntos del municipio y no da tregua al Cuerpo de Bomberos, y es que a decir del comandante, José Humberto Romo Valenzuela, atienden hasta cinco reportes diarios, además que recientemente pusieron en marcha una forma de trabajo distinta en la que enviaron una unidad y dos elementos a la sindicatura de Gato de Lara, desde donde estarían al pendiente de este tipo de casos que surgieran en la zona sur. Además de mencionar que la corporación cuenta con poco personal, pareciera que están solos en el combate a este problema que tal vez aminore cuando se generalicen un poco más las lluvias.

Prevención. Tras acordar las medidas a seguir en Angostura para evitar contagios de Coronavirus, en algunos sectores es necesario reforzar la conscientización sobre el tema, como los comercios locales, pues se tiene que acatar cualquier indicación si no se quiere llegar al extremo de cerrar los establecimientos, al menos los no esenciales, como al año pasado, y esto es algo que tiene muy claro la presidenta de la Canaco en el municipio costero, Liliana Camacho Mejía, pues desde su trinchera asegura que estará recordando a los comerciantes los protocolos y medidas que deben seguir, y es que con esta tercera ola de contagios, Angostura se ha ido arriba muy rápido a pesar de ser de los municipios que por días se mantenía en ceros hace semanas atrás.

