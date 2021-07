Contagios. Tras los contagios de coronavirus en dos estancias infantiles y en las oficinas de Servicios Regionales en la ciudad de Guamúchil, el Ayuntamiento de Salvador Alvarado no quedó exento de esta situación, y en lo que va de este 2021 se han registrado cuatro casos positivos en diferentes áreas, siendo las más recientes dos trabajadores de Desarrollo Social y un agente de Tránsito, quienes a decir del médico municipal, Édgar Neftalí Cruz Meléndrez, son casos que han evolucionado bien y no se tienen casos sospechosos en la comuna, pero esto obliga a las autoridades a permanecer más alertas sobre la implementación de las medidas sanitarias, pues no solamente se trata de personal que ahí labora, sino de la ciudadanía que diariamente acude a realizar algún trámite o en busca de algún funcionario. Por otra parte, a partir de hoy comienzan las vacaciones para una parte del personal, lo cual podría contribuir a que la situación se mantenga controlada.

El positivo. Por fin alguien en la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado mira el vaso medio lleno, y es que por lo menos el presidente de este organismo, Salvador Alonso González Sánchez, dice que las cosas están mejorando para sus colegas debido a que ya cuentan con agua y también con unas semillas de las que se están apoyando para que la temporada sea mejor, mientras que anteriormente, Roberto Sánchez, ex presidente de esta Asociación, nunca vio la suya y siempre había problemas económicos en esta institución, además eran casi nulas las veces que el expresidente mencionó ir por buen camino. A ver si este positivismo da sus frutos y al menos el ánimo no decae ante la adversidad, pues poco a poco se estarían recuperando de la terrible sequía de este año si las lluvias son constantes.

El que se va a la villa... Viendo lejos fue como se quedaron varias familias desplazadas en Guamúchil que se habían retirado del grupo al ver que no se hacía nada al respecto, pues no veían para cuándo llegara el apoyo, pero ahora que ya se está trabajando en los lotes destinados para las familias de desplazados para que tengan dónde vivir, andan queriendo buscar nuevamente meterse como la humedad y así también ser apoyados, pero a decir de María Esperanza Hernández, defensora de los Derechos Humanos y representante de las familias desplazadas de la zona centro-norte de Sinaloa, estas familias tendrán que esperarse a una segunda oportunidad, y no es para menos, pues si desde un principio se salieron al ver que no había avances, ahora quieren volver a formar parte del grupo en busca de que les otorguen terrenos, lo cual va a estar más complicado, pues como dice un conocido dicho, ‘quien tiene paciencia, obtendrá lo que desea’, y a ellos se les olvidó, por lo que ahora les tocará esperar nuevamente.

Contracorriente. Aun cuando los pescadores de la presa Eustaquio Buelna tienen muchos factores jugando en su contra, el presidente de las cooperativas, José Carlos Castro Montoya, y los miembros de estas, tienen esperanzas de que les vaya bien en unos meses más que se levante la veda, y este fin de semana se realizó la siembra de miles de alevines y se espera sembrar más próximamente, pero el panorama actual es que la presa todavía tiene poca agua a pesar de que sí ha captado líquido de las recientes lluvias, por lo que deberán permanecer atentos a que esta situación, aunada a las elevadas temperaturas, no afecten a las especies y estas crezcan bien para cuando llegue el momento de levantar la veda.

