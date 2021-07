La negociación. El gremio empresarial de Salvador Alvarado no está dispuesto a debatir con las autoridades municipales el cierre de negocios en caso de que así se esté planeando, y es que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, Carlos Alonso Orduño López, afirma que muchos negocios no soportarían un cierre más como el que se dio el año pasado. Detalló que están dispuestos a reforzar las medidas que sean necesarias, pero que no cerrarán las cortinas de los locales, ya que la sociedad en general es la que se relaja mientras ellos deben cumplir con las normas de sanidad y a final de cuentas son los que pagan los platos rotos. Hay que recordar que debido a la pandemia ya son muchas empresas las que han tenido que cerrar sus puertas, no solo en la ciudad, sino en el estado y el país, y aplicar esta medida de nuevo sería realmente catastrófico para muchos establecimientos locales.

Con papelito en mano. La Dirección de Acción Social del Ayuntamiento de Salvador Alvarado no dará un paso en falso en la expedición de permisos para celebraciones y fiestas, siempre y cuando se tenga el respaldo de las autoridades del Sector Salud del estado de Sinaloa en base a un documento oficial de las indicaciones, cambios o medidas más drásticas que habría que tomar si continúa el alza en la cifra de pacientes activos. El director de dicho departamento, Ebelizario Parra Montoya, tiene ante sí el reto de lograr conscientizar a los solicitantes la importancia de la prevención, y aunque no se les niega la recepción de las solicitudes, tampoco se están expidiendo permisos desde el día de ayer. Pero todo puede cambiar de un momento a otro, y queda por ver cómo las autoridades harán frente a la tercera ola de COVID-19 con la regulación en los salones y clubes de fiestas que generan aglomeraciones.

Turismo golpeado. El semáforo rojo que prevalece en el estado de Sinaloa ha obligado a la cancelación de actividades turísticas, lo cual ha sido un duro golpe para los municipios por tratarse de una actividad por la que se ha estado apostando mucho en los últimos años, y en el municipio de Salvador Alvarado, a decir de la directora de Turismo, Gabriela López Iribe, esto ha traído consecuencias fuertes, ya que, para empezar, los tours de otros municipios de la entidad dejaron de hacer su arribo a la región y con ello el consumo que los visitantes hacían en el comercio local también se ha reflejado en una disminución. Esta situación, como ya se vio, trajo la cancelación de importantes eventos, como el tradicional Grito de Independencia en septiembre, el carnaval, la Feria del Taco, entre otros que atraen a mucha gente a la ciudad y la región.

Una prueba más. Junto con la tercera ola de contagios de coronavirus, llega también la temporada en que los casos de dengue pueden presentar un repunte, y de acuerdo con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, hasta ahora se han detectado dos casos positivos de dengue, uno de ellos en Mocorito y el otro en Angostura, lo que pone en alerta a las autoridades tanto municipales como de Salud, pues durante las lluvias aumenta la presencia de mosquitos y no hay que olvidar que, además de ser una queja constante de la población el combate a estos insectos, las medidas sanitarias se deben reforzar en busca de evitar brotes de COVID y ahora también de dengue, zika o chikungunya.

