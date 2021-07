No les temblará la mano. Al inicio de esta semana la ocupación de camas COVID en el Hospital General de Guamúchil era de nueve solamente, según lo daba a conocer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, cifra que es baja y por lo tanto aseguraba que se tiene la capacidad de respuesta en caso de que se incremente el número de pacientes, lo cual esperan que no suceda y confían en que la ciudadanía sabrá qué hacer para evitar más contagios, de lo contrario, aseguró que no les temblará la mano para extremar las medidas y de ser necesario se llamará a la población a un nuevo confinamiento en caso de que las cosas se pongan sumamente difíciles.

No les dejan alternativa. Al llevar un conteo de más de 100 cortes del servicio de agua potable en el municipio de Angostura, el gerente de la Jumapaang, Rogelio Camargo Gutiérrez, señala que debido al alto índice de morosidad la gente no les deja otra alternativa para que al menos vayan a las oficinas para ver de qué manera pueden ponerse al corriente, y es que como él mismo expresaba, la paramunicipal no tiene otra fuente de ingresos además del pago de los usuarios por el servicio, un servicio de vital importancia que al parecer muchas personas se lo toman a la ligera y optan por no pagarlo, generando una cartera vencida de varios millones de pesos para la Junta, recursos que tarde o temprano hacen falta para seguir brindando un servicio de calidad, y las consecuencias de la morosidad que se tiene ya se han vivido en repetidas ocasiones con los cortes de energía eléctrica que la CFE ha hecho en las oficinas y algunos pozos por no cubrir a tiempo el pago de la luz.

Se requiere más acción. Tras reunirse a inicios de esta semana, presidentes municipales de la región del Évora convocados por la Jurisdicción Sanitaria III para llegar a acuerdos respecto a la ola de contagios de coronavirus, el presidente municipal de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, rápidamente difundió mediante redes sociales la alerta que se vive en la región, pues se busca conscientizar sobre las consecuencias que puede traer no tomar las medidas pertinentes, por lo que en Mocorito deberán redoblar esfuerzos y tener realmente mano dura si en verdad quieren que baje la incidencia, puesto que el pasado fin de semana en el río se encontraba una gran multitud de personas, mientras que las autoridades a lo lejos solamente se miraban y, de no creer que se repite la misma historia, no quedará más que poner mano dura, pues por increíble que parezca, por más que se le da las indicaciones a la gente, no parece prestar atención, ya que muchos salen a la calle como si nada pasara.

Finalmente pasó. Y en este renglón del tema de salud, al parecer días atrás no se veía una situación tan complicada en el municipio de Salvador Alvarado a pesar de ser el que más contagios ha tenido desde que inició la pandemia, por lo que la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz solamente había hecho el llamado a la población para cuidarse con las medidas sanitarias que se han indicado por parte del Sector Salud, e incluso cuando ya se estaban viendo afectaciones en el turismo y, por ende, en el comercio, actividades como el deporte seguían realizándose de manera normal, pero la mañana de ayer finalmente se hizo el anuncio de que este tipo de eventos quedarían suspendidos hasta nuevo aviso. Cabe mencionar que en el vecino municipio de Angostura la suspensión de este tipo de actividades ya se había hecho desde el pasado fin de semana en busca de disminuir los riesgos de contagios.

