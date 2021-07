La necesaria supervisión. Continúa la Dirección General de Bienestar del Ayuntamiento de Angostura supervisando las acciones de vivienda en la decena de comunidades beneficiadas. Su director, Omar Duarte Rodríguez, quiere dejar claro que se ha constatado que las viviendas están en condiciones de ser habitadas por las familias y también porque es uno de los temas que le ocupan a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien busca cerrar su administración con obras de calidad. Y es que la supervisión se ha convertido en una de las labores necesarias en los gobiernos municipales, porque es de ley que dejen asentado a detalle la conclusión de una obra, pero será el tiempo el que revele si se realizaron bien las obras o no se efectuó bien la supervisión.

La continuidad. El presidente municipal de Mocorito, Guillermo Galindo, se ha dado a la tarea de ir cerrando acciones y obras pendientes, pero también se ha hecho acompañar por su esposa y alcaldesa electa, María Elizalde Ruelas, tanto en toque de puertas por el Gobierno del Estado, así como las acciones de gestoría. Muestra que el trabajo en equipo es parte fundamental ahora que ella dará continuidad a dos administraciones que encabezó Guillermo Galindo. Muy seguido se ve a la pareja en el Tercer Piso llevando papelería y solicitando gestiones de gobierno que permitan cerrar la administración y que den la pauta al aprendizaje para una nueva administración.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Más vale prevenir. La preocupación cada vez va aumentando en el sector comercio de la región del Évora para que no cierren cortinas a consecuencia de la alta de contagios que se están presentando del virus, que hasta entablaron una reunión los líderes presencialmente con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, para que tomaran acuerdos de no cerrarlos como otros lugares, que bajaron el aforo de personas en los lugares con estricta vigilancia, y pues como dice el conocido dicho: “El miedo no anda en burro”, que antes de que se tomaran decisiones platicaron con el Sector Salud para lograr no verse afectados, que es lo que menos buscan, porque para poder recuperarse con el avance que llevan estará aún más complicado.

Y va de nuez. De nueva cuenta a los únicos que se les quitó la oportunidad de tener un ingreso en esta nueva ola de contagios de coronavirus fue a los vendedores que se instalan cada fin de semana en el Tianguis del Centauro, y ante esto una de las vendedoras, Hilaria Burgos, afirmó que el Ayuntamiento, a cargo de Pier Angely Camacho de Ortiz, está tomando medidas muy drásticas con ellos, ya que anteriormente también fueron los primeros afectados, porque no pudieron trabajar durante más de un año. La afectada señaló que no se quedarán con los brazos cruzados y van a actuar en beneficio de la economía de sus familias, ya que no cuentan con otro ingreso, por lo que esta situación se les hace muy injusta.

Síguenos en