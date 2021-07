Regreso con las “3V”. Un rotundo no es el que dio el líder de la Sección 27 del SNTE en Salvador Alvarado, Everardo Meléndrez Hernández, a la indicación que días atrás diera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de regresar a las aulas el próximo 30 de agosto. Ante eso, el líder magisterial señaló que requieren un regreso a clases con las “3V”, y no es que se haya equivocado de letra, pues lo que los profesores buscan es que toda la población esté debidamente vacunada, el semáforo epidemiológico esté en verde y con esto el regreso sea voluntario. Mientras que afirma que no van a exponer la salud de ningún docente ante la situación que prevalece por la pandemia, también hay que tomar en cuenta que todavía no se habla de una posible vacunación a niños menores de 12 años, tema también de suma importancia para abordar el regreso a clases presenciales.

Sobre aviso no hay engaño. De nuevo se puso estricta la vigilancia hacia el servicio de transporte público, pues el delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado, Ciriaco Vargas Bojórquez, dio inicio al operativo del uso del cubrebocas que estarán realizando de manera sorpresiva a los conductores de los camiones urbanos para verificar que no trasladen a personas sin cubrebocas, pues de lo contrario serán sancionados y hasta les podrían quitar su gafete como conductores para que se pongan las pilas, pues el funcionario aseguró que irán contra todo y con quien sea para que se apliquen, ya que mucho se les ha dicho, y no es para menos, pues el alza de contagios va creciendo como espuma y es por ello que las autoridades han indicado que deben tener constantemente sus operativos, los cuales deben cumplirse al pie de la letra para evitar contratiempos.

La propuesta. Por decisión unánime los regidores de Salvador Alvarado elaboraron dictámenes sobre la factibilidad de la venta de terrenos propiedad del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, esto con el objetivo de obtener recursos que serán destinados exclusivamente a la compra de medicamentos para atender las afectaciones por COVID-19 entre la sociedad alvaradense. La propuesta hecha en la pasada sesión de Cabildo se presentó a beneficio de las familias que más lo necesitan. En un acto de solidaridad con quienes están padeciendo más la tercera ola del COVID, los ediles exhortaron a las autoridades municipales a tomar acciones concretas ante el repunte que se está viviendo, porque en comparación con el año pasado, hoy se registran más contagios, y sí se tomaron acciones, pero actualmente falta respuesta de las autoridades, señaló el edil Romeo Gelinec Galindo, quien destacó que esto fue una propuesta solo de los regidores para tomar acción como se hizo el año pasado.

Los más beneficiados del turismo. En la firma del convenio de colaboración del Órgano Gestor de Destino del Évora y ayuntamientos de la región, el alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, no perdió la oportunidad de mencionar los tan cacareados girasoles que en los últimos años han caracterizado el turismo en ese municipio, y es que afirma que la inversión fue mínima ante las ganancias que se generaron, lo que los coloca como el municipio en el que más ha crecido la actividad turística, y es que en parte el alcalde tiene razón, ya que de los tres, Mocorito es el que se ve más beneficiado por esta actividad. Lamentablemente la tercera ola del COVID-19 ha sido tal, que hace unos días el primer edil mocoritense pidió a la gente no visitar el Pueblo Mágico, pues ante todo está la salud, y como se ha visto en otras ocasiones, es muy difícil que los visitantes hagan caso al 100 por ciento de las medidas sanitarias, además, con el alza en los contagios, no sería conveniente continuar con la actividad turística.

