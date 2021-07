Alertas. Se encendieron las alarmas de mayor prevención en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado al darse a conocer el resultado positivo a COVID-19 de la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz, y una de las primeras acciones que se realizaron fue la sanitización del tercer piso. Además, para los funcionarios más cercanos las recomendaciones han sido estar alertas de cualquier síntoma que pudieran presentar, y es que en la Comuna el riesgo de contagios está latente porque ya se han contagiado varios trabajadores. Pero a decir del secretario del Ayuntamiento, Roberto García, las medidas que se están tomando son estar vigilantes en lo personal y notificar al médico municipal de cualquier sospecha, aunque afortunadamente las vacaciones de algunos funcionarios coadyuvarán a una menor afluencia del personal y solo el tiempo irá marcando si se extremarán las medidas o se logra contener el riesgo.

Llamado a la consciencia. En vista de la gran cantidad de contagios de coronavirus que se han visto en las últimas semanas, donde el sector comercial ha estado con temor de que se dé un nuevo cierre de establecimientos al estar en semáforo rojo en el estado, el presidente de la Canaco del Évora, Carlos Alonso Orduño López, emitió un comunicado a nombre de los empresarios locales, pues prácticamente tienen más de un año remando contra corriente debido a la pandemia, y esta ocasión, aunque atienden lo mejor posible las medidas de sanidad para cuidar a sus clientes, hay cierta resistencia a acatar las recomendaciones al 100 por ciento para prevenir nuevos contagios, lo cual se está reflejando en las cifras que se dan a conocer diariamente. Asimismo, además de la alcaldesa, Orduño López dio a conocer que se encuentra bajo aislamiento al haber presentado síntomas de COVID-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con resultados. Bien dicen que el que come callado, come dos veces, y esto se puede aplicar a los resultados que la Dirección de Seguridad Pública de Salvador Alvarado, a través de los elementos de la Policía Ecológica, ha obtenido en un lapso de aproximadamente seis meses, pues sin tanto protocolo se echó a andar en enero esta parte de la corporación, y de acuerdo con el director, Juan Carlos Barraza Morales, ya se han efectuado más de 14 detenciones de personas que han sido sorprendidas tirando todo tipo de desechos en áreas prohibidas y, según la titular de la Coordinación de Ecología, Karina Camacho Mejía, se han detectado ocho basureros clandestinos. Hay que recordar que en Angostura se anunció con bombo y platillo la primera Policía Ambiental del estado, y siendo ahí el municipio donde en estos meses el principal problema es la quema de soca, no han podido con él y los tiraderos clandestinos siguen apareciendo constantemente.

¿De vacaciones? Según se ha dicho, en el Ayuntamiento de Mocorito hay personal que se encuentra de vacaciones, pero eso solo es el aviso oficial, ya que con anterioridad, en esta administración pareciera que los funcionarios ya estaban de vacaciones, pues los ciudadanos mocoritenses se han quejado constantemente ante la ausencia del personal en las oficinas de Palacio Municipal, y principalmente de la ausencia del presidente municipal Jesús Guillermo Galindo Castro, quien casi nunca está en la oficina de Presidencia. Aunque de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, ha estado saliendo debido a gestiones, pero más allá de eso, es lo que se escucha en los pasillos de la Presidencia cuando alguien lo busca, pues él simplemente no llega. Cabe recordar que al inicio de su primera administración cerró la puerta de atrás para que no hubiera escapes, pero simplemente no necesita escaparse, porque no va al Ayuntamiento.

Síguenos en