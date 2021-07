Rresistencia. Llueva, truene o relampaguee, fue el dicho coloquial que usó el presidente de la República, Andres Manuel López Obrador, para indicar que ya no habrá pretextos para que los alumnos y maestros regresen a las aulas el próximo mes de agosto, sin embargo, la mayoría de los docentes están en desacuerdo y el claro ejemplo fue la declaración que hizo el líder sindical, Everardo Melendrez Hernández, cuando afirmó que no regresarán hasta lograr las “3V”, que son semáforo verde, vacunación y regreso voluntario, por lo que al final se definirá quien dará su brazo a torcer, si AMLO o los docentes, mientras tanto el semáforo epidemiológico señala a Sinaloa como el único estado en rojo en todo el país, lo que complicaría un regreso adecuado a las aulas si las condiciones no mejoran para el mes entrante. Ahora sí que el rumbo que tome la pandemia está en gran parte en manos de la sociedad, pues según se dice, el relajamiento de los últimos meses llevó a estar de nuevo con elevados índices de contagios.

Ahí le mandan decir. Sin pelos en la lengua y quien en pocas palabras le mando decir a la presidenta municipal de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, que debe apresurar el paso lo antes posible y, antes de que termine su administración, conseguir el terreno y habilitarlo como el nuevo panteón municipal, fue la coordinadora de los camposantos, Guadalupe Rochín, quien dijo que ya es justo y necesario que el pueblo cuente con un nuevo panteón en forma y no anden batallando por otro lado al enterrar a sus familiares, pues los familiares de los fallecidos, del desespero de no contar con un lugar debido a la saturación de los cementerios, se van a las funerarias donde les sale más caro cuando a veces son familias de escasos recursos, y a decir de Lupita Rochín, no debe ser así, pues la gente debe tener acceso a este tipo de servicios y no andar batallando por ese lado, pero ahora sólo les queda esperar que se pueda cumplir con el tema del terreno para empezar a trabajar lo antes posible, porque las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Por el momento, ya se han estado analizando opciones y se tiene avance, al menos en eso.

Es momento de actuar. Un llamado urgente al Gobierno municipal de Angostura, y a quien corresponda, hacen en la comunidad de Batury ante el problema que se les presentó en las viviendas, el cual no es un problema menor, sino que parece ser más grave, y es que a decir del síndico municipal, Celestino Avendaño Gaxiola, la situación fue originada por el líquido de las fumigaciones áreas. Los afectados le manifestaron al síndico el daño en plantas, árboles y hasta animales como vacas y borregas, que dejó a su paso la fumigación, pero lo más lamentable es que no es la primera vez que esto ocurre y parece que no hay autoridad que atienda el clamor de los ciudadanos. Esperan que esta vez la presidenta de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, tome cartas en el asunto y no se deje pasar el gran daño ambiental que se está causando.

Problema que persiste. Durante mucho tiempo se estuvo buscando la forma de que se instalaran semáforos en el bulevar Labastida Ochoa, en el acceso al fraccionamiento Prado Bonito, en la salida sur de Guamúchil, petición que surgió debido a la gran cantidad de accidentes que se suscitaban en el cruce, algunos con consecuencias fatales. En el año 2017, durante la primer administración del desaparecido alcalde, Carlo Mario Ortiz, fue que se instalaron los semáforos en este peligroso cruce que además también contó con reductores de velocidad, pero al parecer el problema rebasa toda medida que se ha implementado, pues los percances en el sitio siguen presentándose y en algunos casos son aparatosos, al igual que antes de instalar los semáforos, por lo que las autoridades municipales y de Tránsito deberán analizar dicha situación, pues sin ir más lejos, este fin de semana se registró un nuevo accidente en el que estuvo involucrada una ambulancia particular que trasladaba un paciente.

