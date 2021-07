En defensa del proyecto. Mientras algunos regidores arremetieron contra el proyecto de arborización iniciado hace un año en la comunidad Ciénega de Casal, argumentando que fueron acciones fallidas tras haberse secado los árboles, la coordinadora de Ecología del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Karina Camacho Mejía, salió rápidamente en defensa de su trabajo, pues asegura que ese proyecto no se dejó tirado y sí se ha atendido, pero no como quisieran hacerlo. Y es que a decir de la funcionaria, las cosas no siempre marchan como se planean en un principio, pues al depender de la Dirección de Obras Públicas, no tienen acceso a los recursos ni al personal necesario al 100 por ciento para mantener un proyecto de tal magnitud. Ahora tendrán que buscar la forma de establecer trabajos que les permitan atender el proyecto de arborización para recuperar lo perdido y, entonces sí, evitar que muera por completo.

Oportunidad para actuar. Los trabajos de fumigaciones aéreas en el municipio de Angostura parecen no estar vigilados de manera regular, por lo que de repente suelen surgir quejas y testimonios de afectaciones en plantas y animales en poblados aledaños a las tierras de cultivo, como el que surgió el pasado fin de semana en la localidad Batury. Cabe mencionar que tras conocer esta situación, el director de Ecología del Ayuntamiento, Martín Chávez Burgos, señala que ya se citó a los responsables ante al juez de Barandilla para revisar el caso. Así, se desconoce si se aplicará alguna sanción o, como se mencionaba hace un par de días, será solamente un llamado de atención, pero lo que sí es visible es la falta de atención en este tipo de situaciones, pues a pesar de que cada año se ventila al menos un caso de afectaciones por fumigaciones aéreas, estas se siguen dando y no parece haber mano dura o un ‘jalón de orejas’ por ello, pues si así fuera, posiblemente las cosas serían de otra manera, por lo que estas denuncias ciudadanas podrían marcar una pauta y ser aprovechadas por las autoridades competentes para actuar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Golpe al comercio. De manera general el semáforo rojo debido al alza en el número de contagios de coronavirus ha golpeado ya al sector comercio, y aunque el presidente de la Canaco del Évora, Carlos Alonso Orduño López, señala que se busca a toda costa cumplir con las medidas sanitarias, el panorama no deja de ser desalentador y un gremio por demás afectado ha sido el restaurantero, y es que a decir de estos empresarios, han tenido una baja de hasta un 70 por ciento en sus ventas, ya que con las medidas implementadas recientemente el aforo en los establecimientos ha sido de un 30 por ciento aproximadamente. Finalmente, este es el panorama al que le temían con esta tercera ola y lamentablemente se está convirtiendo en una dura realidad, que a pesar que no haya un anuncio de cierre de comercios, la situación por sí sola es un fuerte golpe a la economía.

Apresurar el paso. Los que ya no hallan a qué santo rezarle, por más quejas que han puesto debido al problema de las aguas negras, son los vecinos de la privada San Felipe, en la ciudad de Guamúchil, pues esta situación se sigue presentando año con año principalmente durante la temporada de lluvias, y ahora con esta situación de la pandemia, con enfermedades que pudieran surgir a raíz del colapso del drenaje por los fétidos olores, quien debería de agilizar sus trabajos es el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, y es que de lo contrario después se podrían presentar cuadros de enfermedades a consecuencia del foco de infección que origina esta fuga y que no solamente se da en esa zona sino en diversas colonias de la ciudad.

Síguenos en