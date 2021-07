La presión. Rogelio Camargo Gutiérrez, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), anda que no se la acaba con tanto moroso en la paramunicipal, pues la gente tal parece que le entra por un oído y le sale por otro, que no se acercan a pagar, viéndose en la necesidad de seguir con los cortes del vital líquido, cuando a pesar de que los habitantes saben que pueden quedarse sin el suministro no les ha importado, situación que trae en preocupación al gerente de la paramunicipal y más que está a unos meses de cerrar la administración, en la que espera sea concretada de buena manera y de la cual lo está trabajando, sin embargo, al paso de la gente se ve difícil, y bien lo reconoció, que dijo que dependerá mucho de los usuarios, cuando estos tal parece que ni interés alguno tienen, pues si fuera así los cortes pararían, pero es todo lo contrario.

Si para mayo son los soles… Sin definir las acciones que se tomarán con respecto al regreso a clases se mantienen el Ayuntamiento de Mocorito y el sector educativo. A decir de la directora de Vinculación Educativa, Florina Castañeda, será hasta la próxima semana cuando se verá qué se realizará, porque hasta entonces se establecerán las reuniones.

Nada ha funcionado. En la ciudad de Guamúchil se ha expandido la mancha urbana en pocos años y con esto también se ha presentado un aumento de personas trabajando en calles y cruceros. Pese al desarrollo económico que se ha presentado, las fuentes de empleo formales no representan un medio de sustento para algunos jóvenes que se dedican a realizar algún servicio o venta de productos, porque sencillamente el ingreso que obtienen es mayor que el de un salario, y uno de los ejemplos de esta realidad son los famosos grupos de limpiaparabrisas, que se sienten con derecho de antigüedad en el crucero del bulevar Labastida Ochoa, porque administraciones de Gobierno van y vienen y no se ha podido liberar estos cruceros ni lograr que estos jóvenes se emplen, ni con apoyos de despensas ni becas. Ni acciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a través de Programas Preventivos han podido erradicarlo. Nada ha funcionado, pero para el director de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado, Juan Carlos Barraza Morales, es un tema al que le ha entrado de manera personal acudiendo a platicar con el grupo de limpiaparabrisas. Seguramente la plática servirá de algo, pero en un abrir y cerrar de ojos de nueva cuenta se reúnen los trabajadores de la calle. ¿Será que es un problema que no tiene solución? ¿O será que podría funcionar algún día estrategia de la autoridad?

La prevención. Después de las declaraciones de Carlos Alonso Orduño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Évora, y de Luis Alberto Gastélum, director de Protección Civil (PC), donde afirman que tanto comerciantes como ciudadanos se rehúsan a cumplir con las medidas de sanidad, la Jurisdicción Sanitaria III, a cargo de Luis Víctor Velazco Zayas, terminó por confirmar esta situación. Lo interesante es que el primero en reaccionar a esto fue Carlos Orduño y no el encargado de velar por la salud de los habitantes de la región del Évora. Y a pesar de que se han esforzado por aminorar los riesgos de contagio, solamente se han enfocado en regalar cubrebocas y no en poner mano dura a los establecimientos que son permisivos al momento de que un cliente ingresa a un negocio irrumpiendo con las normas del SS.

