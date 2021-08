Los derrames. El gran problema con el que debe lidiar la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) es el derrame de aguas negras, más aún en esta temporada de lluvias. Gilberto Lugo Sánchez, regidor del Ayuntamiento alvaradense, ha señalado que la Japasa, a cargo de Manuel Beltrán Urías, debería priorizar sus necesidades y trabajar en ellas. Además, mencionó que también es necesario trabajar en el mantenimiento de la tubería de drenaje para evitar la reposición completa de este sistema. En términos generales, el edil asegura que el problema de aguas negras que tiene la Junta, es debido a que el gerente no prioriza las necesidades del sistema de drenaje, no les dan mantenimiento y a esto le agrega que el tiempo de vida útil de las tuberías ya expiró.

Poca afluencia. En las mesas para la votación de la Consulta Popular en la ciudad de Guamúchil fue poca la afluencia que se pudo ver de ciudadanos que acudieron a emitir su voto, las urnas se podían apreciar casi o completamente vacías la mayor parte del tiempo, eso sí, los alcaldes electos de Salvador Alvarado y Angostura, Armando Camacho Aguilar y Miguel Ángel Angulo Acosta, a través de sus redes sociales dieron a conocer que se presentaron a votar a favor de la causa. Hay que recordar que militantes y diputados de partidos de oposición, en los últimos meses estuvieron señalando la Consulta Popular como algo innecesario, pero a pesar de ello no se dio marcha atrás en este ejercicio.

Desinterés. Un tema rezagado en las cámaras de Comercio de los municipios de la región del Évora es la implementación de un programa de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad. Son escasos los comercios asociados a la Canaco Servytur del Évora que emplean actualmente a personas con algún tipo de discapacidad, y es que la cultura de la inclusión está aún en pañales como se dice popularmente, porque ni siquiera hay un padrón actualizado en cada una de las cámaras sobre el número de trabajadores en situación de discapacidad. Pareciera que no es uno de los objetivos en las agendas de trabajo anual quizá porque faltan propuestas y estrategias para la contratación, o tal vez porque es tal el desinterés de los socios que no se ha avanzado en aumentar las fuentes de empleo para dicha población.

Llamada de auxilio. Tal parece que la Dirección de Protección Civil de Angostura, que dirige Luciano Castro Bojórquez, ha puesto oídos sordos ante algunas situaciones que les conciernen, pues en la localidad de El Ébano no tardaron en expresarlo, pues han hecho, según dicen, caso omiso ante los llamados y reportes que les han hecho de unas abejas situadas a un costado de un domicilio particular, lo cual no han atendido y esto ha generado descontento, y no es para menos pues ponen en peligro la integridad de los vecinos de esa zona, ya que son varias personas las que han resultado afectadas al ser atacadas por estos insectos al pasar por el lugar, mientras que las autoridades correspondientes, a decir de los vecinos, están muy a gusto, sin pendiente alguno. Ahora falta esperar que les dé por actuar lo antes posible y así puedan evitar un riesgo mayor.

