Se tiran la bolita. Todo parece indicar que no es prioridad y no hay compromiso con la solución al problema de derrame de aguas negras en una de las calles del Centro de Guamúchil, que por muchos años padece el brote de las aguas del drenaje. Pese a las diferentes acciones que han hecho vecinos afectados y hasta los mismos directivos de un plantel escolar, que de manera frecuente tienen que sortear circular por ese río de aguas negras, ha quedado claro que no se va a resolver el problema en la presente administración. Con las recientes lluvias afloró de nuevo el río por la calle Silverio Trueba, las aguas pestilentes, y aun cuando la situación es conocida y reportada, parece que tampoco con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), que preside Manuel Beltrán Urías, habrá una respuesta de compromiso, y todo se vuelve una papa caliente que se tiran las autoridades, mientras que los ciudadanos seguirán lidiando con el derrame.



Cambios. Los que parece que ya preparan maleta y no porque salgan de viaje, sino porque ya se planea el cambio de oficina, son los trabajadores y directivos de la Jurisdicción Sanitaria III, que encabeza Luis Víctor Velazco Zayas. Hace algunos días los trabajadores acudieron a darle una tremenda desempolvadita a las instalaciones del edificio que se encuentra ubicado por Francisco Villa y 22 de Diciembre, en la zona Centro de Guamúchil. Aun cuando no se ha hecho el anuncio oficial de parte de la Jurisdicción, quienes aún no concretan de manera definitiva el cambio de las oficinas, algunos trabajadores han manifestado sentirse cansados, debido a que el edificio ‘nuevo’ requiere una enorme ‘manita de gato’.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Haciendo la tarea. A quien ya se le ve más hacendoso y con mayor acercamiento con las autoridades, aunque es de reconocer que solo con las electas que son emanadas de su mismo partido, es al diputado federal Fernando García Hernández, quien está a punto de terminar un periodo legislativo, en donde poco se le vio por estos rumbos del Évora. Hoy su cambio ha sido mucho más favorable para los ciudadanos de esta zona, quienes ven en él un cambio positivo con su búsqueda de darle seguimiento al proyecto de la presa Piedra Labrada, que estaría ubicada en el municipio de Mocorito y que beneficiará a los habitantes de la región del Évora. Por lo pronto, ya ha socializado con las autoridades municipales electas, con quienes se ha hecho acompañar ante el comisionado de la Conagua en Sinaloa, José Luis Montalvo Espinoza, para ir concretando acciones.

En serios problemas. Aun cuando es adelantado asegurar que es poca la cantidad de agua que se ha captado en las presas de Sinaloa, Dagoberto Llanes Soto, el líder del Módulo de Riego 74-2 ubicado en el municipio de Salvador Alvarado, asegura que de mantener este nivel de captación del agua pone un panorama complicado para el ciclo agrícola otoño invierno, por lo que se prevé serios problemas. Por lo pronto y mientras no cierre la temporada de lluvias, que le quedan dos meses, la esperanza es que se eleven las captaciones de agua en las presas.

Síguenos en