Sin avances. Uno de los problemas sanitarios en Mocorito en los que no se ha puesto la atención debida en la presente administración, que preside Jesús Guillermo Galindo Castro, es en el Rastro Municipal. Y es que es el único municipio de la región del Évora que no brinda el servicio a los matanceros para procurar la sanidad en el consumo de la carne, lo que implica una irresponsabilidad de parte del Ayuntamiento al descuidar este aspecto, ya que los matanceros de antaño dependen de dicha actividad para subsistir. El tema es más delicado de lo que parece, y está en manos de las autoridades municipales poner cartas en el asunto para que se avance al menos, porque parece ser que en los tres meses que le restan a la administración no se logrará aplicar un recurso para la demolición de las instalaciones ni para la apertura de un nuevo Rastro en el Pueblo Mágico. En ocasiones anteriores se había dicho que no se avanzaba en el tema debido a la pandemia, pero a más de un año de haber clausurado las instalaciones definitivamente, el tema merece al menos una respuesta.

Y ahora, ¿qué sigue? Aunque para la empresa Galos Parking, que prácticamente ganó el juicio al Ayuntamiento de Salvador Alvarado en el tema de los parquímetros, es opcional su instalación, pero a decir del abogado del municipio, Luis Roberto Sánchez Inzunza, para la Comuna es obligatorio. La situación es que se desconoce si después de tanto tiempo que ha pasado desde que se incumplió con el contrato, se pueda proceder a su instalación, pero al igual que en aquel entonces, actualmente la opinión de la ciudadanía y principalmente del comercio en el primer cuadro de la ciudad de Guamúchil, es de desaprobación a esta medida, pues vendría a golpear fuertemente los bolsillos de comerciantes y trabajadores, ya que hay quienes dejan sus unidades estacionadas en el Centro toda una jornada laboral o hasta más tiempo, lo que sería una suma elevada semanalmente, tomando en cuenta que se pretende cobrar 12 pesos por hora de estacionamiento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No fue un fracaso. Tras la baja participación que tuvo la Consulta Popular de este domingo que impulsó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al contar con una participación del 4.7 por ciento del padrón nominal en el Distrito 03, conocedores en el tema aseguran que lejos de ser una fracaso, el resultado de este ejercicio se puede apreciar más como un fortalecimiento de la democracia en México que podría tener una repercusión importante para el proceso electoral del 2024. Así, a pesar de la baja participación, de los casi 15 mil 995 votos registrados en este Distrito, un 97.66 por ciento fueron por el ‘Sí’, y en el país la participación apenas rebasó el 7 por ciento. Ahora la pregunta es qué sigue en este tema para la máxima autoridad mexicana.

Más resultados. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, que encabeza Juan Carlos Barraza Morales, ha estado implementando constantemente el operativo en cumplimiento a la Campaña de Educación Vial, teniendo un importante resultado durante los últimos días, asegurando unidades cuyos conductores no habían acatado adecuadamente las medidas de seguridad o no contaban con la documentación en regla, pero estas medidas van más allá de estos operativos en el casco urbano, ya que no solamente en la ciudad se ven estas situaciones, sino que hay motociclistas que circulan por carreteras y caminos hacia las comunidades del municipio que viajan sin casco, con exceso de pasajeros o incluso con menores que no tienen la capacidad de reaccionar en caso de un percance, por lo que la atención también debería dirigirse a esos puntos.

Síguenos en