A oídos sordos. Una vez más la Comisión Federal de Electricidad (CFE) volvió a hacer de las suyas y tuvo por varios días sufriendo a los habitantes de la comunidad Costa Azul, Angostura, que a decir del síndico municipal Remberto Montoya Castro, los apagones están siendo diarios, y del personal de la CFE... ni sus luces. pues entre más llamados les hacen nomás no hay respuesta, tal parece que son más ignorados, lo que les ha estado provocando se les descompongan electrodomésticos, y no solamente ahí, sino también donde se la vieron negras fue en la comunidad Rafael Buelna, también en el municipio de Angostura, que pasaron seis días sin energía eléctrica, sufriendo los estragos del calor y los molestos mosquitos, que hasta el pasado martes les dio por restablecerla, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tal parece que está aplicando la de oídos sordos, que por más reportes que les hicieron ni los tomaron en cuenta.

Tardía solución. De nueva a cuenta los trabajadores de la Unidad de Servicios Estatales están trabajando con un mal servicio de aire acondicionado. En esta ocasión es en Angostura, donde las fallas en el sistema tienen en jaque al personal, no solo de una oficina, sino de varias. Pero parece que el delegado administrativo, Ambrocio López Montoya, no está bien enterado, porque no es de este mes el problema, según dijeron algunos de los trabajadores afectados, sino que ya tienen varios meses que está la problemática. Hay que recordar que el pasado mes de julio se realizó un paro en una de las oficinas de la USE en la ciudad de Guamúchil, porque de plano no tenían solución. Pero como es común con el actuar de las autoridades, hasta que se desata un problema se ven dispuestos a brindar una solución.

Hicieron su aparición. Con la llegada de las lluvias aparecieron las eternas fallas que presenta la ciudad de Guamúchil y es una problemática que no tiene para cuándo ponerle fin, como lo son el desborde de las alcantarillas, que parece más agua negra la que corre por las calles de la ciudad que lluvia, así como los enormes baches. Situación que debe poner en alerta al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Manuel Beltrán Urías, y al director de Obras y Servicios Públicos, Hugo Alberto Soto Mata, debido a que el tiempo se acorta y la crisis y reclamos de la gente caen como gotas gordas que golpean directo a la administración.

El regreso. La noticia del regreso a clases híbrido ha desatado mucha controversia entre estudiantes, padres de familia y maestros, quienes en su gran mayoría no están de acuerdo con esta decisión que tomó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que está secundando el secretario de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López. Incluso hay líderes sindicales que se oponen a este regreso, entre los que se encuentra Everardo Meléndrez, de la Sección 27, y quien en repetidas ocasiones se ha mostrado renuente a esta posibilidad, exigiendo un regreso al que bautizaron con las “3V”, y que indica que solamente regresarán si están Vacunados, con semáforo Verde y que sea un regreso Voluntario. Y como dice el dicho, ya veremos de qué lado masca la iguana.

