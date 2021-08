Llueva, truene o relampaguee. Con un firme ‘No’ responde la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Sinaloa al regreso a clases presenciales anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La postura se mantiene firme por parte del secretario general, Fernando Sandoval, quien en representación del magisterio señala que no ven las condiciones para ello, simplemente porque el semáforo continúa en rojo, y en lo que resta del mes no confían en que se logre la vacunación a toda la población en edad de bachillerato. Esta no es una postura de ayer ni de hoy, sino desde que se anunció el mandato presidencial, por lo que para el líder magisterial no hay argumentos que sustenten el regreso, y la realidad es que los contagios siguen afectando al gremio, motivo por el que volver a las aulas es un riesgo muy grande para todos. La frase “llueva, truene o relampaguee” que diría hace unas semanas Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el secretario del SNTE 53, debería terminar en “se deberá asegurar la vida de todos los mexicanos” y no en “se volverá a las aulas”.

Acercamientos. Muchas necesidades son las que están saliendo a flote en el municipio de Angostura tras la problemática que han tenido algunas comunidades referente al servicio de energía eléctrica, como en el caso de Costa Azul, pues en publicaciones que ha hecho la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez la gente no se hace esperar con comentarios en los que pide apoyo en otras comunidades sobre el mismo tema, por lo que esto es motivo para apresurar su paso y atender la situación, como lo dio a conocer ayer, cuando ella y varios síndicos y comisariados ejidales se reunieron con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para acordar acciones que permitan atender los constantes apagones en la zona sur del municipio principalmente, además de dialogar sobre la subestación que se licitará el próximo año para Chinitos. Pero lo que no debe olvidar la primera edil angosturense, es que hace un año también tuvo acercamientos con autoridades de la CFE y al parecer las cosas no cambiaron a vuelta de un año para las comunidades del sur de Angostura.

Ellos mismos se golpean. Un gran desorden es el que el exalcalde de Salvador Alvarado y expresidente de la Canaco, Adolfo Rojo Montoya, señala que existe en el primer cuadro de la ciudad de Guamúchil referente al tema del estacionamiento, lo cual sale a flote luego de la polémica de la instalación de los parquímetros. Y es que en base a su experiencia, el expresidente comenta que es el Ayuntamiento quien debe poner orden en el tema vial para evitar el acaparamiento de cajones, pues son los mismos comerciantes quienes prácticamente ahuyentan a los clientes al estacionar sus vehículos por lapsos de hasta ocho horas en los lugares que podrían ser para los clientes, quienes prefieren irse a las grandes cadenas donde sí hay dónde estacionarse y encuentran todo.

Mal estado. Con cada lluvia salen a flote las malas condiciones de las calles en algunas colonias de la ciudad de Guamúchil, principalmente en zonas donde aún se cuenta con calles de terracería o que son arroyos naturales que cruzan algún sector, como en la colonia Primero de Mayo, o enormes encharcamientos como en las colonias Insurgentes y Cuauhtémoc, además de la colonia Victoria, donde el agua arrastra la tierra y deja al descubierto piedras y escombro que evita una adecuada circulación de los vehículos, y ni qué decir del sector Centro, donde los encharcamientos están a la orden del día. En este sentido, hay zonas donde la población señala que el personal de la Dirección de Obras Públicas, a cargo de Hugo Alberto Soto Mata, no ha hecho trabajos de raspado de calles en mucho tiempo, y si ya de por sí estaban en mal estado, con las lluvias la situación ha empeorado.

