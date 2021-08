No llegó. Hace poco más de un mes se decía que uno de los posibles diputados electos a encabezar la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Sinaloa durante la próxima Legislatura era el diputado electo del Distrito 09, Ambrocio Chávez Chávez, y ante esta posible oportunidad también se asomaba el hecho de que ocuparía la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por ser mayoría, pero hace unos días dicha posibilidad se vino totalmente abajo para “El Profe Bocho”, pues él mismo dio a conocer que, durante la visita del presidente nacional del partido, Mario Delgado, se nombró al diputado electo del Distrito 13, Feliciano Castro Meléndrez, coordinador de bancada, quien era la opción que más posibilidades tenía de ocupar este puesto, por lo que de haber elegido al guamuchilense, habría sido una verdadera sorpresa.

No cesa el problema. Tal parece que la situación por los derrames de aguas negras en el campo pesquero Costa Azul, es un tema con el que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) no ha podido, pues son constantes las quejas de la población, y esta ocasión, de acuerdo con el síndico de Costa Azul, Remberto Montoya Castro, la situación va más allá de inundar unas calles, pues además de que los vecinos tienen que salirse e ir a otros sitios para mantenerse lejos de los fétidos olores, las aguas negras llegan hasta la zona de la playa, mismo espacio que recientemente ha recibido la certificación de Playa Limpia por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, lo que obligaría a las autoridades a poner una solución al problema si no quieren perder el terreno ganado en este sentido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Prioridades. En la región del Évora el 60 por ciento las escuelas de nivel básico no están en condiciones para un regreso a clases presenciales, sin embargo, Mocorito es el municipio más crítico debido a que se localiza hacia la zona serrana y se dificulta llegar a escuelas enclavadas en la sierra, no obstante, Roberto Sánchez, jefe de Servicios Regionales del Évora, mencionó que es necesario que el Gobierno Municipal se involucre un poco más en las necesidades de las instalaciones de los planteles educativos para que la educación sea de mayor calidad, sin embargo, en Mocorito, el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro tiene como prioridad mejorar las condiciones del turismo para que vean solo lo bonito y no lo que realmente importa, cuando la educación también debe ser una prioridad.

Las acciones. En Mocorito la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM) se encuentra promoviendo el programa preventivo Motociclista Conduce Seguro, porque al igual que sucede en el resto de los municipios de la región del Évora, son los conductores que tienen en jaque a las autoridades municipales, y parece que por más campañas de conscientización que se hacen, una parte de los conductores hacen caso omiso y eso se ve porque los accidentes de moto son frecuentes. Uno de los más recientes ocurrió a principios de esta semana, dejando a una persona sin vida, pero en cuanto a infracciones y detenciones, sería importante conocer los resultados de los operativos a motociclistas desde que Gerardo CervantesMendoza tomó las riendas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito. Las campañas siempre son importantes, pero funcionan mejor si van acompañadas de acciones, para que la ciudadanía conozca que las autoridades están firmes con mejoras a la seguridad vial que hagan valer la normativa municipal.

Síguenos en