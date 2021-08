La propuesta. La inversión que se aplicó para la arborización en la comunidad de La Cienega de Casal fue en vano y la directora de Ecología, Karina Mejía, anteriormente declaró que cada árbol caído sería sustituido, sin embargo, el edil Romeo Gelinec Galindo Inzunza fue un muy certero al decir que si las acciones son las mismas, los resultados serían los mismos, lo que da a entender que se estaría cometiendo el mismo error dos veces. Como dice el dicho: ‘den soluciones y no problemas’, por lo que Galindo Inzunza propone la adopción de árboles para que estos logren su objetivo de crecer y dar una hermosa vista a la entrada de la comunidad alvaradense, sin embargo, habría que esperar a que la funcionaria que está a cargo del área de Ecología revise propuestas y al final se defina una estrategia que permita lograr los objetivos que desde un inicio se tenían previstos.

Hechos y no palabras. Dice un conocido dicho que más vale prevenir que lamentar, pero si las mismas autoridades no ponen el ejemplo o empiezan a decir un ‘no’, cómo esperan que la gente haga caso a las indicaciones de no realizar fiestas, pues los permisos para éstas siguen otorgándose y, a decir del secretario del Ayuntamiento de Angostura, Saúl Alfredo González Contreras, para evitar posibles contagios redujeron el aforo en los salones de fiestas y siguen haciendo llamados para hacer entender a la gente que no se está en condiciones de hacer fiestas, pero si saben cómo está la situación, por qué de una vez dar a la población un ‘no’ definitivo cuando les soliciten los permisos, pues se supone que lo primero es conservar la salud que cualquier otra cosa. Cabe señalar que, para tomar medidas generalizadas ante el tema, están a la espera de una reunión con el Consejo Regional de Salud, para sentarse a platicar del asunto y ver qué pasará con eso, cuando lo más viables sería, en el tema de las fiestas, dejarle muy claro a la ciudadanía que no se puede y no se darán permisos porque lo que se busca es que bajen las incidencias de casos positivos y, de hacer caso omiso, serán las autoridades policiacas quienes tomarán cartas en el asunto.

Salida. En el Ayuntamiento de Salvador Alvarado se avecina un nuevo cambio, esto en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna), pues su titular, Alma Leticia López Mendoza, habría anunciado hace unos días a través de redes sociales, que iniciaba un nuevo proyecto al entrar a formar parte del sector privado. El anuncio todavía no se ha hecho oficial por parte de autoridades municipales ni de la misma funcionaria, quien formalmente continúa ocupando dicho puesto, y tampoco se sabe quién podría ocupar su lugar en estos más de dos meses que le restan a la administración municipal.

Temor. Ante el repunte que han tenido los contagios de COVID-19 en la región del Évora, el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Angostura, Adrián Contreras Limón, ha hecho un llamado a la población para que adopte la costumbre de poner algún distintivo y cerrar muy bien las bolsas en los hogares donde haya algún enfermo de Coronavirus, pues el trabajo de recolección de basura es algo que no se debe dejar de realizar y debido a que mucha gente ha bajado la guardia, existe el temor de que los empleados pudieran contagiarse, por lo que el tomar esta medida es sumamente importante para que los trabajadores manejen esos desechos con el mayor cuidado posible.

