Sigue la conscientización. Si bien es cierto que el área de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito, que dirige Gerardo Cervantes Mendoza, ha tratado y está haciendo todo lo posible para crear consciencia en los motociclistas para que reduzcan su velocidad y así disminuyan los accidentes, tal parece que los trabajos que han implementado no les han dado resultados favorables, porque por más que cambian de estrategias, de plano la ciudadanía no hace caso para que respeten el reglamento, por lo que tendrá que implementar medidas que sí les funcionen y empiecen a mostrar los cambios positivos en un menor registro de accidentes. Una tarea difícil tiene el comandante de SPyTM pero no imposible, por lo que tendrá que trabajar muy duro.

La gestión. Con la pala y la taspana en la mano se mantiene el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, y es que luego que aseguró le entregará cuentas claras a su esposa cuando asuma la presidencia municipal, se ha puesto a trabajar y por ello no baja la guardia con el tema del Fondo Minero, el cual se encuentra en gestión para la construcción de la carretera que comunica de la cabecera municipal a las comunidades El Mezquite y El Valle, por lo que ha estado toque y toque las puertas de la Secretaría de Economía en la Ciudad de México con el fin de hacer entrega de todo el papeleo que se les ha solicitado para que se pueda concretar el recurso de 1 millón y medio de pesos aproximadamente.

La reapertura. Una urgente necesidad por fin fue atendida en la clínica del IMSS de Guamúchil, al reaperturarse el área de hospitalización a los pacientes con COVID-19. El servicio se está brindando desde que inició el mes, de acuerdo a los registros de la Secretaría de Salud de Sinaloa y los servicios de ambulancias que ya realizaban traslados desde el 1 de agosto, lo que tanto para los familiares como para el personal resultó un gran alivio, al no tener que trasladar al paciente fuera de la ciudad. Una acción a tiempo del director Marcos Camacho, porque se planeaba reabrir hasta el 14 de agosto, pero ante la saturación de los hospitales se complicó la recepción de los pacientes en las principales ciudades del estado. Lo que sin duda adelantó que se acondicionara el área y se preparara al personal para volver de nuevo a primera línea. Pero como dicen, más vale prevenir que lamentar, y la reapertura sin duda ya no podía esperar.

A la consciencia. Con bombo y platillo se anunció un operativo permanente para la vigilancia de la afluencia de ciudadanos en lugares recreativos de la ciudad de Guamúchil, en donde participarían Protección Civil, a cargo de Luis Alberto Gastélum, y Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que dirige Juan Carlos Barraza, sin embargo, durante el fin de semana pasado se registró una gran cantidad de personas sin cubrebocas que paseaban en las instalaciones de la presa Eustaquio Buelna, y solamente elementos de Seguridad Pública se hicieron presentes en dicho lugar, mientras que PC no hizo acto de presencia. Luis Alberto Gastélum presumió que el aforo sería completamente limitado, sin embargo, se observó todo lo contrario, lo que llama a reforzar las medidas y las energías para que los ciudadanos entiendan que las acciones que se toman van encaminadas a preservar y cuidar su salud.

