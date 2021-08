Muy ausente. La Profeco en Salvador Alvarado sigue brillando pero por su ausencia. El delegado en Sinaloa, Miguel Ángel Murillo Sánchez, ha estado muy ausente a pesar de los compromisos que ha hecho en sus pocas visitas realizadas a Guamúchil, y del trabajo que se realiza en los municipios, en supervisión y sanciones en materia de protección al consumidor no se conoce de manera pública nada, así como tampoco sobre las acciones por el aumento de precios en la canasta básica, lo que da la impresión de que no hay autoridad que proteja al consumidor en este municipio. Asimismo, sobre la tan prometida oficina que se iba a instalar en el edificio de la Presidencia Municipal, todo indica que fue nada más una llamarada de petate, porque ya faltan tres meses para el cierre de la actual administración y se había anunciado que pronto sería abierta, pero eso se dijo el año pasado y aún no hay novedades.

Prevención. Mientras al interior del edificio del Ayuntamiento de Angostura las medidas se están dando lo más eficientemente posible para disminuir el riesgo de contagios, por lo que comenzaron a trabajar con roles de guardia para que no esté todo el personal al mismo tiempo en las oficinas de las distintas áreas, el inminente riesgo al que están expuestos los trabajadores que andan en la calle ya surtió efecto, y de acuerdo con la directora de Obras Públicas, Elizabeth Osuna, y el líder sindical, Adrián Contreras, hay seis trabajadores contagiados del área de Recolección de Basura, lo cual fue anunciado hace un par de días, solicitando la comprensión de la población, pues el servicio se verá mermado debido a esto. El detalle es que aun cuando el personal está tomando las medidas necesarias, existen factores que los ponen en riesgo, además que hay áreas donde es imposible no salir a la calle, en el caso de la recolección de basura, hay que recordar que hace poco se hizo también un llamado a la gente para que colocara un distintivo a las bolsas de desechos donde haya un paciente con COVID, pues al parecer había casos donde no lo hacían y eso ponía en riesgo al personal.

Siguen en las mismas. Las jornadas de vacunación contra el COVID-19 han avanzado a un buen ritmo en los municipios de Salvador Alvarado y Mocorito, esto de acuerdo con la directora regional de Bienestar, Patricia López Aguilar, pero a pesar de no presentar dificultades sí se sigue dando la problemática que desde hace unas semanas atrás había comentado la funcionaria a través de redes sociales, y es que hay muchas personas que llegan de otros municipios o estados buscando que les apliquen la dosis de la vacuna y al decirles que tienen que esperar se molestan, señalando que no les quieren poner la vacuna. En este sentido, Patricia López Aguilar ha reiterado en distintas ocasiones que en ningún momento se les niega la vacuna, sino que al ser una situación extraordinaria deben esperar, pues las dosis generalmente llegan en una cifra exacta para atender las necesidades de cada municipio y es a la población de dicho municipio a la que se le da prioridad.

La suerte. Si las carencias de servicios públicos con las que vivían en la sindicatura de Pericos, Mocorito ya eran muchas, ahora le tendrán que sumar el hecho de que no tendrán camión recolector de basura. En repetidas ocasiones, los ciudadanos, los mismos síndicos y ex síndicos municipales han afirmado que la zona sur es de las más abandonadas y que el presidente Jesús Guillermo Galindo Castro se enfoca solo en la cabecera y en las comunidades cercanas a esta, razón por las que se sienten olvidados, y ahora, tras el percance vial en el que estuvo involucrada la unidad recolectora de basura en esa zona, el servicio se puede ver afectado, por lo que le espera una tarea complicada al director de Servicios Públicos, Aarón Aguirre, para solucionar este problema de manera rápida y eficaz.

