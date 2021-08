Trabajo duro. Dice un conocido dicho que ahogado el niño a tapar el pozo, pues a las autoridades de la Dirección de Seguridad Pública de Salvador Alvarado ahora sí les dio por querer implementar rondines de vigilancia por los rumbos de la escuela Telesecundaria 287 “Y”, en el ejido Gabriel Leyva Velázquez, mejor conocido como La Escalera, para que los amantes de lo ajeno no vuelvan a hacer de las suyas, pues vaya sorpresita que se llevaron con los comentarios de los padres de familia al decirles que es nula la vigilancia que hacen por esos rumbos, que se tuvieron que esperar a que volviera a pasar otro robo en el plantel para que se pusieran a trabajar y poner en marcha los rondines correspondientes que por ley deben de hacerlo y no porque la gente lo pida. Ahora el comandante de SPyTM, Juan Carlos Barraza Morales, tendrá que alinearse y hacer que los elementos hagan su trabajo debidamente, pues de eso se aprovechan los amantes de lo ajeno, al no contar con presencia de alguna patrulla.

Prestar atención. Un tema que parece tabú en las comunidades indígenas de Angostura es el consumo de drogas, una realidad que ya no se puede ocultar, porque las adicciones afectan a todos los sectores de la población. Este es un tema que se empieza a hablar abiertamente, porque se estima que hay cerca de un 20 por ciento de los integrantes de las comunidades indígenas que se ha detectado con problemas de consumo de drogas. A decir de la representante indígena en el Ayuntamiento de Angostura, Rosaura Silvas Cabanillas, es que una de las necesidades es la apertura de nuevos centros de tratamiento contra las adicciones, porque hay muy pocos y la problemática no es menor. También es un tema de salud pública al que se le debe prestar atención con acciones de prevención a corto plazo en las comunidades y no se deje crecer más el índice, por lo que algo habrá que hacerse de manera urgente.

A bailar con la más fea. Nadie niega que Rogelio Camargo desde que llegó a la gerencia de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) le ha tocado bailar con la más fea, sin embargo, los esfuerzos por ir mejorando las condiciones de deuda que arrastraba la paramunicipal lo han llevado a establecer estrategias que poco a poco le han ido funcionando, como la rifa con los usuarios cumplidos, así como una serie de acciones que pudiera dejar en condiciones aceptables la Junta de Agua. Sin embargo, parece que no todo va encaminado a como debiera, porque apenas están saliendo de una cuando le aparecen otras, como con los apagones que ha habido en algunas comunidades que le han causado la quema de algunos motores, por lo que el esfuerzo ahora se encamina en poder reparar o comprar unos nuevos con urgencia para mantener el servicio de agua potable a toda la población.

El cierre. Entre los baches, las lluvias y las reparaciones que está realizando la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado están metiendo en serios problemas al Ayuntamiento con la reparación de calles, al grado de que este tema ya llegó al cabildo y la regidora Patricia Dautt Reyes lo expuso en la mesa como tema prioritario, ya que afecta directamente a la ciudadanía, de igual forma, el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza pidió que se analizaran cuáles serían las problemáticas que el Gobierno Municipal pudiera resolver antes de que culmine esta administración y cuáles otras sería imposible debido al tiempo y el recurso con el que se cuenta, acciones que deben ser analizadas y trabajar en su conjunto, porque es muy bueno presentar en cabildo y ahí se la echan, cuando es un cabildo el que requiere que se emprendan acciones en conjunto por el bien de la ciudadanía.