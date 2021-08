Rebasados. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) está enfrentando varios casos de drenajes colapsados, y cuando no sale un problema en una colonia, sale otro. Ahora se dio a conocer la fuga de aguas negras en una calle del fraccionamiento Los Álamos, hasta donde desemboca el problema de brotes de drenaje que salen por registros de viviendas de la vecina colonia San Pedro. Hasta el día de ayer los vecinos de ambos sectores comentaron que tenían cerca de una semana que reportaron a la paramunicipal el problema, y a pesar de que el gerente, Manuel Beltrán Urías, ha trabajado en acciones de cobertura de drenaje y obras como los colectores en la zona urbana, la problemática los rebasa, porque en los últimos dos meses han sido de conocimiento público los derrames de aguas negras en varios sectores de Guamúchil, situación que probablemente vaya empeorando con las recientes lluvias y las que se registren próximamente.

Cuento de nunca acabar. Los que se quedaron viendo lejos y solamente esperando apoyo fueron los habitantes de la sindicatura La Reforma, en el municipio de Angostura, pues a pesar de la tremenda lluvia que se registró ayer, de las autoridades municipales... ni sus luces, pues a decir de varios vecinos, no hubo quién llegara a auxiliar a las familias afectadas, y que a decir de la misma población, la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez solamente va y les da una despensa cuando todo pasa, para compensar un poco la afectación, cuando no es lo que en verdad quieren los habitantes, sino que piden que se nivelen las calles para que no se les meta tanto el agua, pero de ellos ni sus luces cuando más los necesitan.

Desfasados. Una observación que hizo el regidor José Luis Beltrán Astorga sobre la presentación ante cabildo de la Cuenta Pública del segundo trimestre del ejercicio fiscal del 2021, fue que esta se presentó con un retraso en relación a lo establecido por la ley, y es que de acuerdo con esta, el edil explicó que si se está dando a conocer la información que concierne los meses de abril, mayo y junio, como marca que se debe dar el informe como máximo un mes después, o sea que tendría que haberse presentado a finales del pasado mes de julio, por lo que el informe fue desfasado. Beltrán Astorga ha sido muy insistente durante la actual administración de que las cosas se hagan apegadas a la ley y reglamentos, por lo que esta situación no la dejó pasar y, ni tardo ni perezoso, lo hizo ver ante cabildo.

No hubo recursos. El relleno sanitario es una obra que desde hace ya varios años quedó estancada y por diversos motivos en las diferentes administraciones municipales no ha podido ser concretada. El tema fue sacado a colación por el regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, quien se muestra comprensivo de la situación sobre esta importante obra, pero si no se va a poder concluir, al menos solicitó que les hagan llegar un oficio en el que les expliquen que no y las razones. Asimismo, la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz indicó que la situación financiera no fue la deseada para poder darle luz verde a este proyecto, pues el presupuesto no dio para tanto, y es que luego de que en su momento se analizara la inversión, vieron que nada más no cuadraban los números.