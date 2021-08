Con esperanzas. A pesar que la temporada de jaiba inició con buenos resultados para los pescadores el pasado mes de junio en la bahía Santa María, en el municipio de Angostura, a estas alturas piensan en parar actividades ante la baja producción que se está registrando, lo cual traería serias consecuencias para los hombres del mar que dependen de esta actividad 100 por ciento, por lo que su única esperanza estará puesta en que el levantamiento de la veda del camarón se pueda dar lo más pronto posible. Hace unos días el director de Pesca del Ayuntamiento, Rudecindo Omar Obeso López, señalaba que en estos días se llevaría a cabo el muestreo, actividad que definirá la fecha del levantamiento de la veda del camarón, y con ello si los pescadores mantienen la esperanza de poder salir en busca del sustento, pues a como se ven las cosas en el caso de la jaiba, no tienen mucha opción.

Necesidad sin atender. La temporada de lluvias en la sindicatura de La Reforma, Angostura ha ventilado la gran necesidad de contar con maquinaria disponible para cuando se registren precipitaciones pluviales muy fuertes, que ocasionan inundaciones en algunas zonas del poblado, lo cual se evidenció esta semana, y a decir del síndico municipal, Emiliano Montoya Pérez, no se tiene a la mano la maquinaria cuando se requiere, por lo que tienen que pedir apoyo a comunidades cercanas para poder abrir canaletas que permitan desfogar el agua, pero el tiempo que hacen en llegar es tiempo perdido, pues el agua se mete a las viviendas. De acuerdo con el funcionario, La Reforma ha sido la localidad más afectada por las lluvias en este sentido y sus habitantes son quienes generalmente están abriéndole salida al agua con palas o con las herramientas que encuentran mientras consiguen maquinaria, generalmente particular, para salir del paso.

De nuevo en vivo. A un mes del tradicional Grito de Independencia no se ven condiciones para que esta ceremonia pueda realizarse como se venía haciendo normalmente antes de la pandemia, es por ello que autoridades de los tres municipios de la región del Évora han anunciado que lo más probable es que se lleve a cabo igual que el año anterior, mediante una transmisión en vivo a través de redes sociales, pero en el caso muy particular del municipio angosturense, el secretario del Ayuntamiento, Saúl Alfredo González Contreras, señalaba que no hay todavía una definición sobre cómo se estaría realizando tal ceremonia, por lo que esperarían que se acerque más la fecha para tomar decisiones al respecto. Mientras tanto, el semáforo epidemiológico continúa en rojo para el estado de Sinaloa y tras un mes podría variar, pero por ahora se deben acatar las medidas sanitarias y ver qué sucede más adelante.

Estrategias. Ante la difícil situación que se vive por la pandemia de COVID-19, muchos sectores buscan aportar algo al combate de la misma, y como muestra de ello debido también al relajamiento social que se ha vivido de repente, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Capítulo Guamúchil, María Emilia Juárez Montoya, señalaba que se ha lanzado un reto para el uso del cubrebocas en los comercios, esto en coordinación con la Canaco Servytur del Évora, pues se trata de que los mismos empleados de los negocios participantes hagan consciencia de la necesidad de utilizar el cubrebocas y al mismo tiempo provocar entre los clientes que lo usen también. Asimismo, la medida del acceso a algunos establecimientos comerciales únicamente con cubrebocas ya ha sido adoptada en algunos casos.