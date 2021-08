Aprobación exprés. Quien parecía que nada más quería que se aprobaran rápidamente los puntos solicitados en la séptima sesión de cabildo de Mocorito, sin decir mucho al respecto, era el secretario del Ayuntamiento del Pueblo Mágico, Julio Medardo Serrano, quien estuvo al frente por el presidente municipal Guillermo “Memo” Galindo Castro, pues en cuanto terminaba de leer lo que se buscaba que el cuerpo de regidores aprobara, o bien, viceversa, rápidamente se quería ir a votación, sin antes preguntar si había comentarios al respecto, situación que extrañó a los regidores, pero el primero en marcar un alto y pedirle más respeto al trabajo del cuerpo de ediles fue el regidor Claudio López Camacho, pues cuando se llegó al punto del aguinaldo a trabajadores del Ayuntamiento, dijo: voy a hablar antes de que se pida la aprobación, por lo que empezó a decir su comentario al respecto, pero no fue mucho para cuando se aprobó y siguió desarrollando cabildo de la misma manera, a rápida aprobación a todo. ¿Será que tenía prisa, o de plano no eran tan importantes los puntos plasmados en cabildo que no preguntaba en todos si tenían comentarios?

El atraso. Los habitantes del municipio de Salvador Alvarado carecen de una buena cultura vial, que se ve en cada esquina del Centro citadino, pero el delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado, Ciriaco Vargas Bojórquez, aceptó que esto es en parte responsabilidad de ellos como autoridad, debido a que no se ha brindado la información necesaria ni se ha educado a los ciudadanos en este tema. Incluso dijo que la Escuela de Educación Vial se encuentra cerrada momentáneamente por motivo de prevención ante el COVID-19, pero también por falta de una persona responsable que imparta las clases, ya que quien se encontraba anteriormente se jubiló, quedando este puesto vacío y sin quién enseñe al peatón de cómo cruzar la calle y los derechos y obligaciones que tiene el transeúnte al hacer uso de un espacio público como las calles.

Solo en mera intención. La que ha venido soñando y presentando intención que el municipio de Salvador Alvarado cuente con una Casa del Migrante es la defensora de los derechos de estas personas, Daría Valenzuela, quien tiene algunas administraciones que se ha presentado con las autoridades para concretar este proyecto. Y aunque en un principio fue solo con su voluntad y respaldo financiero, poco a poco ha encontrado el respaldo de algunas personas de la sociedad que la ayudan, sin embargo, no ha podido concretar el proyecto de la Casa del Migrante, por lo que dice es necesario que las autoridades venideras se comprometan de origen a esta problemática que pareciera que pocos la ven pero que es muy necesaria para el municipio.

Sin resultado. En donde parece no concretar los resultados arrojados con los trabajos contra la quema de soca es en el municipio de Angostura, y es que una vez concluido el proceso de trillas, en las que el personal de Bomberos recibía hasta cinco reportes diarios para ser atendidos, y en los que la Policía Ecológica recién entregada al municipio nomás no llegó a más de cinco detenidos. El fin de semana el Comité contra la Quema de Soca se reunió para conocer los avances realizados y hasta redefinir las estrategias, en las que quedaron en meras intenciones y no acciones radicales que ayuden a acabar con esta problemática en cada temporada.