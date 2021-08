¿Se lo tragó la vergüenza? Al diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela, tras perder el proceso electoral, en donde buscaba la reelección como diputado local del Distrito 09, no se le ha visto ni por error recorriendo hospitales, mercados, zonas comerciales, velorios y hasta hogares particulares para entregar sus paletitas. No lo había parado ni la pandemia, hasta que el golpe de la derrota lo dejó estático por un momento. Se dice que en el Congreso local su figura de estrambótico poco causa revuelo y se ha dedicado a cumplir con su periodo, porque ni ha presentado iniciativas en lo grupal, menos en lo particular. Es de recordar que esta fue su derrota electoral, luego que iniciara su recorrido en el voto político y que obtuvo por tres ocasiones con partidos distintos la alcaldía de Angostura y por dos la diputación local, esta última, que se encuentra por cerrar su periodo legislativo.

Malas noticias. A raíz de la falta de lluvias que se han estado registrando últimamente y de las que esperan los productores agrícolas sea mucho mejor, para así tener un buen ciclo agrícola, Óscar Inzunza Inzunza, presidente del Módulo de Riego V-II de Angostura, señaló que las cosas no se esperan nada bien, pues las bajos niveles de agua ponen en situación complicada el próximo ciclo, y pues cuando no les llueve les llovizna a los productores, pues por donde lo vean, el punto es que se avizora un ciclo crítico para el campo y no tendrán otra que ponerse a trabajar con las siembras de las semillas que se les permitan, pues de lo contrario, sí insisten en el maíz, que ocupa mayor volumen de agua, se quedarán viendo lejos, por lo que es necesario una planeación real y con visión encaminada a hacer producir con lo poco que se tiene.

Sin ruido. Los alcaldes electos de la región del Évora no han hecho ningún movimiento en falso que los delate con los nombres de los posibles funcionarios que ingresarían a partir de noviembre a la función pública. Mientras Armando Camacho Aguilar analiza con detenimiento la hoja de trabajo de cada uno de sus seguidores y platica las cartas fuertes, así como el trabajo realizado en campaña, en Mocorito, María Elizalde se mantiene al frente del DIF y sin pretensión de adelantar nombres y oportunidades, sin embargo, Miguel Ángel Angulo, “El Profe Mayke”, sí ha mostrado más movimiento, sin pretender dar esperanza alguna, solo escucha y analiza propuestas, pero no está dicha la última palabra.

Informe. La que presentó su Tercer Informe de labores legislativa es la senadora Imelda Castro Castro, quien ante la prevención y como medida para evitar contagios por COVID-19 lanzó la invitación a un en vivo que transmitió en sus cuentas de redes sociales, como parte de las obligaciones que establece la ley de dar rendición de cuentas a los sinaloenses en el Senado. La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República resaltó el trabajo realizado por la Cuarta Transformación, y reconoció que para cambiar a México se requiere cambiar el marco jurídico prohijado por el régimen de privilegios prevaleciente por décadas.