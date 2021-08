Los coloca en el mapa. Durante la inauguración de la obra de rediseño vial en el cruce de la calle 16 de Septiembre y el bulevar Venustiano Carranza, en la cabecera municipal de Angostura, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez mencionaba que su intención ha sido siempre colocar a su municipio en el mapa nacional e internacional, lo cual ha conseguido ya con esta inversión, que les trajo muchísimas críticas y “recordadas de mamá”, pero con una inversión de 700 mil pesos para una obra ganada en el concurso Calles Más Seguras, en el que participaron los 18 municipios y en el que Angostura quedó en segundo lugar, dijo sentirse orgullosa del resultado, y como ella misma lo dijo, lo curioso es que fue con la obra que más polémica ha creado durante su administración.

El nuevo reto. Y respecto a la recién inaugurada obra en la cabecera angosturense, se vienen cambios en la movilidad, así como también nuevos retos, y uno de estos es el que la directora de Obras y Servicios Públicos, Elizabeth Osuna, mencionaba en el evento, que es educar al peatón, pues de acuerdo con las reglas que se siguen al tramitar una licencia de automovilista, la persona interesada tiene que pasar un examen, pero en el caso de los peatones se tiene que trabajar más que nada desde el punto de vista de la conscientización, y al tener una obra tan relevante, deberán aprovecharla e implementar las medidas adecuadas para crecer en el tema de educación vial, pues esta no es solamente responsabilidad de los automovilistas, sino que el peatón también juega un papel de gran importancia.

Sentar las bases. La diputada local originaria de Mocorito, Gloria Himelda Félix Niebla, hizo un gran énfasis durante la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente respecto a la agenda inmediata y de transición en materia de cambio climático, y es que de acuerdo con la diputada, es necesario sentar las bases necesarias en el tema para que la siguiente Legislatura del Congreso local, de la cual también formará parte, no tenga que comenzar a trabajar desde cero en el tema. Asimismo, hizo el llamado a los diputados y diputadas a no dejar de lado este tema y tener claro que a pesar de estar atravesando por una pandemia, que ha cambiado drásticamente el ritmo de trabajo, esto no debe ser un inconveniente para dejar de lado los compromisos de la agenda climática.

En combate. Muy activa se ha visto últimamente la Jurisdicción Sanitaria III, que dirige Luis Víctor Velazco Zayas, en la región del Évora, en el tema de las fumigaciones contra los mosquitos, pues la temporada de lluvias y el exceso de humedad genera más la llegada de estos insectos transmisores de enfermedades, y como dice un conocido dicho, ‘más vale prevenir que lamentar’, por lo que ya andan trabajo en su combate, y no es para menos, pues lo que menos se quiere es que haya casos de esta enfermedad, ya que cuando no llegan quejas de los habitantes de una localidad, llegan de otra, pues en las diferentes comunidades de la región se registra mucho la presencia del mosquito y temen que se pueda dar algún brote de dengue cuando se pueden implementar acciones para prevenirlo, como son las fumigaciones y campañas correspondientes.