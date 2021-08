La buena acción del día. El diputado local del Distrito 09, José Manuel Valenzuela López, mejor conocido como “Chenel”, tras haber sido aplastado y derrotado en las pasadas elecciones, descansará de sus obligaciones de regalar dulces y frutas por donde quiera que anduviera, pero antes de que eso pase, el popular político ha presentado ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley por medio de la cual se busca sancionar a los hombres que abandonen a las mujeres embarazadas sin justificación, lo cual pudiera ser de las pocas acciones en las que se le ve algo de seriedad dentro de las acciones del diputado, y bien pudiera ser una de sus últimas jugadas dentro de la actual Legislatura. A ver si esta iniciativa sí llega a concretarse.

La preocupación. En donde prevalece la preocupación por las curvas de contagio que ha registrado la pandemia por el Covid-19 es al interior de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en los municipios de Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado y Badiraguato, que bien dirige Florencio Villa Gallardo. La afectación a músicos, gastronómicos, tianguistas y verbeneros parece no tener fin, y el desespero empieza a poner los nervios de punta debido a que este es un segundo año en pandemia que los ha venido golpeando duro y no hay forma de revertir los efectos, menos tener el apoyo que permita salir avantes ante esta situación.

Sin recursos. Contrastando con la recién inaugurada obra de reordenamiento vial en la cabecera municipal de Angostura, surge la necesidad de contar con calles en buen estado en la comunidad de Batury, donde el comisario, Abelardo Meza, señaló que las autoridades han hecho oídos sordos a sus peticiones. Y es que hay calles intransitables que requieren atención inmediata según las palabras del comisario, pero el argumento que les han dado en el Ayuntamiento, y por el que no se ha atendido el problema, es que no hay recursos para llevar a cabo estos trabajos, por lo que la ciudadanía de Batury tendrá que esperar para ver atendida su petición, si no es más adelante, pues hasta que entre en funciones la siguiente administración para solicitar la atención de nuevo.

Los carnavales. Debido a la situación que prevalece por el Covid-19, todavía se desconoce si en los municipios de la región del Évora se podrían llevar a cabo las tradicionales fiestas carnestolendas, pues todavía falta mucho para esas fechas y no se podría saber cómo se comportaría el índice de contagios, pero en este tema solamente en el municipio de Salvador Alvarado se planea estar preparados, pues a decir del alcalde electo, Armando “Iguano” Camacho Aguilar, es conveniente tener un patronato listo para trabajar en caso de que se puedan dar las condiciones para llevar a cabo las fiestas del pueblo, pero a final de cuentas la situación se definirá de acuerdo con el semáforo epidemiológico, que según información oficial, pronto estaría cambiando a amarillo para el estado de Sinaloa.