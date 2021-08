El as bajo la manga. Como es bien sabido por todos en Mocorito, quien fuera tesorero del Ayuntamiento gran parte de la actual administración, Jaime Enrique Angulo López, renunció varios meses antes a su cargo político porque estaba seguro que sería el próximo candidato a la Presidencia Municipal por el Partido Sinaloense y, posteriormente, el nuevo alcalde; sin embargo, ya pasó un año y Gilberto Bon, secretario de Presidencia de la actual administración, encabezada por Jesús Guillermo Galindo Castro, posteó en sus redes sociales una fotografía que tituló como “La foto más ofensiva del año… de la película ‘El engaño’”, en donde aparecen el presidente, Jaime Enrique Angulo López y el líder estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, la cual se tomaron hace un año al parecer como anuncio de que el ahora extesorero sería el bueno de la película, pero poco después le voltearon la jugada y terminó siendo la esposa del alcalde quien se quedó con la batuta y lo dejaron mirando lejos.

Sobre aviso no hay engaño. El presidente del Módulo de Riego V-II, Óscar Inzunza Inzunza, le puso las cartas sobre la mesa a todos los usuarios del organismo agrícola que no se han puesto al corriente con sus pagos, pues de no hacerlo, cuando se acerquen por su liquidación, se les negará, y no es para menos, pues los morosos quieren que se los den como si nada cuando le deben al módulo, y para recuperarse llegaron a ese acuerdo, ya que sin la liquidación no pueden realizar los usuarios los trámites correspondientes, que hasta los productores que no son usuarios, si no pagan, se irán directo al buró de crédito, y que a decir del líder agrícola, ni a los que son usuarios y ni a los que no son no les quedará de otra más que pagar.

Sigue la mata dando. Donde los ciudadanos no encuentran ya qué puerta ir a tocar para que les solucionen el problema de los apagones es en el campo pesquero Costa Azul, en el municipio de Angostura, y es que este fin de semana el síndico municipal, Remberto Montoya Castro, señalaba que sin motivo aparente se quedaron sin el servicio de energía eléctrica y, aunque de inmediato lo reportaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no hubo respuesta. Si bien las autoridades municipales no son quienes definen el rumbo de una queja de este tipo, la alcaldesa Aglaeé Montoya ha entablado pláticas y acercamientos con funcionarios de la CFE, gestiones que al parecer no han rendido los frutos deseados. La primera edil también ha sido acompañada por ciudadanos de zonas afectadas por este problema, incluso vecinos de Costa Azul han acudido a las oficinas de la CFE para ver qué se puede hacer, pero las cosas continúan igual.

Reactivación turística. Ante el anuncio de que a partir de hoy Sinaloa entra en el semáforo epidemiológico amarillo de acuerdo con la nueva metodología de estimación de riesgos, en Mocorito, ni tardos ni perezosos, tendrán una reunión con el objetivo de tratar el tema de la reactivación turística, de la que formarán parte el director de Turismo, José José Norzagaray Parra; el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, así como representantes de la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Para las autoridades del municipio es importante no dejar caer la actividad turística, pues está en juego el título tan importante de Pueblo Mágico, pero tampoco deben dejar de lado estrategias que garanticen o, al menos, ofrezcan una disminución en el riesgo de nuevos contagios de coronavirus.