Con pies de plomo. Sin mucho aspaviento y muy discretos se han visto los presidentes electos de los municipios de Salvador Alvarado y Mocorito, quienes hasta el momento no han revelado ni han dado indicios de los nombres de quienes serán parte de su equipo de transición. Quien dio el primer paso en este tema fue el presidente municipal electo de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, quien primero se presentó con la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y acordaron en buenos términos iniciar el proceso de entrega-recepción, y de una soltó el documento en donde confirma a Hugo Félix, Adriana Sánchez, Benjamín Cázarez Inzunza, Javier Sánchez, Abraham Baldemar Montoya Pimienta, Jesús Miguel Angulo López y Francisco Peñuelas, como miembros de su equipo de transición, nombres que sin duda ya tienen un paso adelante y, casi casi, un espacio asegurado en la administración pública. Por lo pronto, ya se empezarán a ver rondar la Presidencia Municipal y aprendiendo de todo el quehacer político que se tendrá que trabajar en los próximos años.

La misma cantaleta. Incontrolable el problema de aguas negras en el Pueblo Mágico en esta temporada de lluvias. La señora Eudelia Ibarra, vecina del barrio Las Delicias, se quejó de los fétidos olores y del desinterés que existe de parte del Gobierno Municipal, a cargo de Guillermo Galindo Castro, por darle una solución definitivamente a este problema, ya que año con año es lo mismo. La ciudadana manifestó que solo el personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, (JMAPAM), a cargo de Héctor Prado, había estado atendiendo este problema, pero dejaron de hacerlo debido a supuestos problemas con la maquinaria, pero comentó que de igual manera no solucionan nada con o sin maquinaria, que no salen de donde mismo, dan solución temporal y no hay respuesta definitiva, lo peor del caso es que dicen que ya están a punto de irse y nomás no hay para cuándo.

Las condiciones. Se reactivó la actividad deportiva en el municipio de Salvador Alvarado a cerca de un mes que se cancelaran actividades y eventos, anuncio que hiciera hace unos días la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz. Una reactivación importante para los deportistas, jóvenes y familias, pero que como todo, conlleva grandes retos para el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, Juan Carlos Camacho Rojo, por el monitoreo que se requiere para que la comunidad deportiva muestre el compromiso de acatar los protocolos sanitarios, pero también por las condiciones en que se encuentren las canchas y espacios deportivos, un tema que fue causa de señalamientos de parte de algunos ediles al director el año pasado, por la falta de mantenimiento a las áreas y la supervisión. Pero como toda crítica, sirve para que se mejoren las condiciones, y parece que este año se ha tratado de estar más al pendiente, o por lo menos no han salido quejas de manera pública hasta el momento. Pero falta ver cómo están en lo general los espacios que le compete atender al Imdesa.

En un estira y afloja. Mientras las autoridades estatales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, (SEPYC), a cargo de Juan Alfonso Mejía, recorren y visitan instalaciones para confirmar el avance en condiciones de planteles educativos para el regreso presencial a clases, por el otro, autoridades del SNTE 53 de la región del Évora, que lidera Tomás Cervantes, encuentran y destapan planteles educativos con fallas en infraestructura, limpieza y algunos cuidados, como el del plantel de la escuela primaria Agustina Ramírez, perteneciente a la zona escolar 013, la cual está infestada de murciélagos, situación que debe ser analizada, debido a que se tiene personal de Aseo y Limpia perteneciente al sindicato, que no cumplió una función.