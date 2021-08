Que quede claro. La diputada local del Distrito 10, Guadalupe Iribe Gascón, llamó a estar conscientes de que la pandemia no ha terminado, razón por la que se aprobó la propuesta de reforma a la Ley de Salud de incorporar el covid-19 al catálogo de enfermedades transmisibles para que las autoridades de salud lleven a cabo actividades permanentes para prevenir y controlar el virus, situación que se da a casi un año y medio de que comenzara la pandemia, pero todavía existe la amenaza de nuevas cepas y esto conlleva a buscar las estrategias para combatir permanentemente este problema de salud pública, lo cual tiene que ser así ya que el covid-19 seguirá ocasionando afectaciones por un tiempo, lo que implica que se establezcan instrumentos jurídicos adecuados para que las autoridades cumplan con las acciones para prevenir y combatir el virus.

Quieren la Expo Canaco. A menos de tres meses que llegue noviembre, la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo del Évora se prepara para llevar a cabo de nuevo la Expo Feria Canaco, ante las posibilidades de que el semáforo epidemiológico permita realizarla, según comentarios del presidente del organismo, Carlos Alonso Orduño López. Y es que además de la pandemia, que fue el motivo por el que no se llevó a cabo el año pasado, anteriormente este evento tuvo sus altibajos, pues la fiesta como tal no se realizó el 2019, sino que fue hasta el 2020 cuando se llevó a cabo únicamente el sorteo, mientras que el 2017 se tuvo una edición muy distinta en el Pueblo Mágico de Mocorito. Pero en el caso de este año, la organización, en caso de realizarse, tendrá que ser muy estricta y exhaustiva, pues aunque el semáforo epidemiológico estuviera en verde para ese entonces, no se pronostica que la pandemia pudiera dar tregua, por lo que las medidas sanitarias deberán jugar un papel fundamental y no minimizar su aplicación.

Buena expectativa. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mocorito continúa con la revisión del contrato colectivo de trabajo para su actualización. Una de las peticiones es el aumento de un 5 por ciento al salario, pero la líder sindical, Concepción Ochoa, reconoce que no será fácil lograr dicho aumento, sin embargo, tiene muy buenas expectativas que de una u otra manera habrán de concretarse acuerdos a beneficio de los trabajadores. Es por eso que entre este día viernes o el lunes se habrá de realizar la firma de acuerdos con el municipio. A decir de la líder sindical, hay buena expectativa de que se tengan buenos resultados al término de las negociaciones porque, asegura, hay buena disposición y diálogo. Al parecer, la armonía prevalece, pero será necesario más que la buena comunicación para que se obtengan los beneficios esperados por los sindicalizados de parte de su líder.

Manos a la obra. Aunque pareciera que la situación ha ido mejorando en el tema de los contagios de covid-19 en Angostura, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez señalaba recientemente que no es así, pues diariamente se tiene el registro de una o dos personas que fallecen a consecuencia de este virus, lo que les ha dado pie a poner manos a la obra en el tema y buscar la forma de recabar recursos que sirvan para que el Ayuntamiento y el Comité de Salud puedan adquirir tanques de oxígeno, y es que las cosas, a pesar de que el índice de contagios ha ido a la baja oficialmente, no son para quedarse de brazos cruzados o relajarse. De esto es consciente la primera edil angosturense y la prueba está en que han tenido muchas solicitudes de apoyo con oxígeno para pacientes positivos.