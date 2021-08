Ya era hora. La que ahora sí de una vez por todas dio a conocer una fecha para llevarse a cabo las votaciones para el cambio de dirigencia en la Asociación Ganadera Local de Angostura fue la actual líder, Maricela García Sánchez, actividad que se venía posponiendo por el tema de la pandemia, pues desde hace casi un año no había para cuándo hacerse o por lo menos intentarlo, ya que hasta ganaderos se encontraban desesperados al no ver ni luces de nada, por lo que al haber ya una convocatoria, los productores pecuarios ya podrán anotarse. Ahora solo queda esperar a ver qué va a pasar en los próximos días, si habrá interés o no de formar las planillas correspondientes y que se lleve el proceso correspondiente para el cambio de la dirigencia en este organismo el próximo mes, pues a como está la situación, no se sabe si las incidencias permitirán que se lleven a cabo las elecciones que tanto han estado esperando algunos ganaderos del municipio costero.

El hurto. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) por tercera ocasión este año fue víctima de la delincuencia, y es que resulta que el pozo El Salitre-Tamazula fue vandalizado nuevamente con el robo del cableado del sistema eléctrico la noche del pasado viernes. En esta época de huracanes, cuando no le llueve le llovizna a Manuel Beltrán Urías, gerente de la paramunicipal. Y es que no terminan de recuperarse y de atender las quejas que tienen pendientes, para cuando les llegan más. A este paso la paramunicipal estará en aprietos para el fin de la actual administración, ya que además de las fugas, derrames de aguas negras, carencia de agua, también tienen que atender temas de robo de cableado, específicamente en el mismo pozo de las dos ocasiones anteriores.

Afectaciones en el estadio. Tanta fue la fuerza de la tormenta registrada el pasado jueves en la ciudad de Guamúchil, que una de las afectaciones en cuanto a obras millonarias se refiere, fue la techumbre del estadio de beisbol Alberto Vega Chávez, misma que fue concluida el año pasado con una inversión de alrededor de 2.5 millones de pesos aportados por el Gobierno del Estado, que encabeza Quirino Ordaz Coppel. En su momento se planeaban muchas más mejoras para este espacio deportivo además del techo y las butacas, pero ahora, tras las afectaciones, no se sabe si los planes siguen en la misma sintonía o qué pasará con estos, pues además de las lluvias que afectaron la infraestructura, se viene el fin de la administración.

¿Mala calidad? Entre las muchas afectaciones que dejaron las pasadas lluvias en Guamúchil, hay un hecho que pone en cuestionamiento la calidad de las obras de construcción que se realizan en la región del Évora, específicamente la barda perimetral de las instalaciones de la Guardia Nacional en Guamúchil. A unos cuantos meses de ser construida, se derrumbaron cerca de 100 metros de la barda en unos minutos, por lo que sería importante conocer el resultado técnico al respecto, pues hasta se rumoraba que para su inauguración se tendría la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un hecho que deja abiertas muchas preguntas, tanto por la calidad de los materiales que se utilizan en obras de construcción del Gobierno, como por la supervisión que por ley se debe realizar en cada una de las etapas del proceso. Pero hasta el momento ninguna autoridad competente ha emitido un comunicado sobre el incidente, que afortunadamente no dejó heridos ni pérdidas humanas.