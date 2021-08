¿Golpazo en puerta? Si bien es cierto que las finanzas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado han atravesado por dificultades durante la actual administración, el gerente, Manuel Beltrán Urías, señala que para lograr una estabilidad económica se requiere un incremento del 30 por ciento a la tarifa actual, situación que de aprobarse sería un duro golpe a los usuarios alvaradenses. En sí, no hay nada confirmado, pero el estudio para enviar la solicitud de este incremento al Congreso del Estado ya está listo, y todo indica que el proceso quedará en manos de la administración entrante, para buscar si se aprueba o no. Ahora bien, ¿qué opinará la ciudadanía sobre este aumento?

Aprovechando la oportunidad. El síndico municipal de La Reforma, Angostura, Emiliano Montoya Pérez, en todo momento durante la reunión del Comité de Protección Civil en cabildo, aprovechó para abogar por las necesidades de la localidad, pues en cada oportunidad que tenía resaltaba que no tenían luz, para que se les solucionara, mientras que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez les mencionaba que ya están haciendo todo lo necesario y buscando la manera en que se les solucionará, mientras que al síndico no le quedó de otra mas que quedarse conforme, y no es para menos pues con la amenaza de tormenta es algo que de ley sucede en el campo pesquero y sus comunidades y ahí sí, ni quién pueda hacer algo hasta que se calme la situación.

Robo. Igual que se ha visto en varias ocasiones en un pozo de la Japasa, en Salvador Alvarado, el municipio de Angostura tampoco ha estado exento de ser víctima de los amantes de lo ajeno, hecho que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez lamentaba hace un par de días, pues en el puerto La Reforma se registró el robo del cableado eléctrico que estaba instalado en las letras turísticas del parque La Plantona. Si bien no hay registro de robos previo al inicio de la temporada de camarón, este tipo de delito afectó ahora un espacio público del municipio y precisamente en una localidad donde se tienen antecedentes de tiempo atrás donde los robos de este tipo eran constantes.

Riesgo latente. Los estragos por las lluvias siguen presentes en la ciudad de Guamúchil, y a cuatro días de que se registrara un fuerte aguacero con rachas de vientos que dejaron afectaciones en diversos puntos de la cabecera municipal de Salvador Alvarado, fueron más de 10 semáforos afectados, de los cuales hasta el día de ayer se observaron cinco que se encontraban apagados. Esto representa un gran riesgo para la seguridad vial, tanto del conductor como de los peatones, ya que el control del flujo vehicular con los semáforos es una necesidad prioritaria. Pero a decir del delegado de Vialidad y Transportes, Ciriaco Vargas Bojórquez, se hicieron las solicitudes pertinentes para restablecer el servicio, sin embargo, hay limitaciones para que la cobertura de atención sea con mayor agilidad, por lo que prácticamente el control vial de la ciudad requerirá mayor presencia de los elementos de Tránsito Municipal porque es urgente que se vigile la afluencia en vialidades que representan un riesgo de accidentes por los semáforos averiados.