Las exigencias. Quieren como nuevas las escuelas maestros del SNTE 53, y es que el líder sindical, Tomás Enrique Cervantes López, afirmó que con o sin tormenta no regresarían a los planteles el día de ayer 30 de agosto, debido a que las escuelas cuentan con muchos problemas de infraestructura. Otro detalle por el cual afirma que no volverán por el momento es que quieren que el semáforo esté realmente en verde y no solo se diga para que regresen a clases presenciales, casi casi le está pidiendo el sindicato de maestros al Gobierno que no maquille semáforos ni cifras de contagios por COVID-19. Por lo que Tomás Enrique Cervantes puso de ejemplo el tema del proceso electoral pasado, donde el semáforo era verde y pasando la elección ya estaba en rojo. El líder sindical descartó toda posibilidad de que los docentes de esta sección se expongan, al grado de que pide que hasta los padres de familia tengan el esquema de vacunación completo y mitigar cualquier riesgo de contagio de COVID-19.

En armonía. El día de ayer se logró la firma del Contrato Colectivo de Trabajo entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mocorito y las autoridades del Gobierno Municipal. Después del estira y afloja prevaleció el diálogo, porque del 5 por ciento de aumento salarial que solicitaba la líder sindical Concepción Ochoa, al final logró el 3 por ciento, por lo que no le quedó más que aceptar esa cifra, ya que al parecer las autoridades no dieron su brazo a torcer con el argumento de que desafortunadamente por la situación financiera de la Comuna no era posible cumplir a cabalidad dicho porcentaje. Pero como dice el dicho: “algo es algo”, y además del aumento se lograron otros beneficios labores. Con la firma del Contrato Colectivo de Trabajo se hizo notar la armonía que se ha entablado entre ambas partes, porque a decir del secretario del Ayuntamiento, Julio Medardo Serrano Soto, las negociaciones transcurrieron con civilidad y con detalles menores pero no de importancia.

La molestia. La que ya no calló más y externó su molestia e inconformidad contra la Comisión Federal de Electricidad por las nulas respuestas de la energía eléctrica en la zona sur del municipio de Angostura, fue la misma presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez, quien dijo que si a huelga se quieren ir los habitantes que han estado con esta problemática, ella con gusto los acompaña, pues ya es mucho tiempo que ni sus luces en querer hacer algo al respecto, que hasta dijo: son muy buenos para cobrar el recibo pero no para atender las solicitudes. Ante esta situación, dejó muy en claro que ella va por delante con las otras medidas que quieran tomar, y no es para menos, pues de los constantes reportes que se les han hecho, tal parece que ni los toman en cuenta, mientras que los ciudadanos tienen que estar aguantando la situación molestos y desesperados porque se les arregle tan vital servicio.

La exigencia. A menos de dos meses que concluya la administración, los funcionarios del Ayuntamiento de Angostura se han puesto la camiseta y con las mismas ganas que empezaron la administración así se encuentran cerrando. Pero este ánimo de trabajar y dejar la casa rechinando de limpia no les llegó solo, sino que dicen que fue por exigencia de la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez, quien aplicó su famosa frase y los invitó a mover las nal.. para que se pongan a trabajar y a concluir con acciones, ya sea de limpieza, organizando eventos, o bien, en la entrega de las obras que se hicieron. Situación que trae a más de un funcionario destanteado, quienes pensaban que iban a cerrar estos meses muy a gusto, y nada, que les dijeron: pónganse a trabajar.