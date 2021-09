Mejorar estrategias. Luego de la contundente derrota que sufrió el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la jornada electoral del pasado 6 de junio, el panorama no se aprecia nada fácil rumbo al 2024, y es que a decir de la dirigente de la CNOP en Sinaloa, Diva Hadamira Gastélum Bajo, se requieren estrategias en las que se busque desde su raíz la manera de hacer que el electorado vuelva a confiar en el tricolor y no solo salir a tratar de persuadir al ciudadano de contar con su voto. Es por ello que la también exsenadora afirma que se deberán correr riesgos con las estrategias que se implementen, pues no tomar medidas al respecto aun viendo la situación actual del partido, es un riesgo mucho mayor.

Rotundo rechazo. La sesión de Cabildo celebrada ayer en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado transcurría con calma y en armonía, pero al llegar al punto de Asuntos Generales la polémica se desató, nada más y nada menos que por un tema de suma importancia, que fue el plan de una posible cena con invitados para conmemorar el Día de la Independencia el próximo 15 de septiembre. Dos de los regidores, Laura Patricia Dautt Reyes y Romeo Gelinec Galindo Inzunza, manifestaron su rechazo a la presidenta municipal Pier Angely Camacho de Ortiz respecto a la propuesta y le exhortaron a que solo se realice el protocolo virtual del acto solemne y no realizar una cena porque se debe predicar con el ejemplo, señalaron. La alcaldesa replicó argumentando que quedaría abierto el tema y que aún no se habían realizado las invitaciones para 150 personas y, que de llevarse a cabo, podrían ser 50 o incluso solo funcionarios. La propuesta de la cena contrasta, por una parte, con el mensaje de prevención que se envía a las familias de evitar asistir a celebraciones y, por otra, por el gasto que se realizará, que fue considerado por los ediles como innecesario en estos tiempos.

Reclamo. El edil pasista del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, fue muy directo ante sus compañeros de Cabildo al señalar una supuesta omisión de parte de las autoridades correspondientes que integran el Consejo Municipal de Salud, pues afirmó que una parte de sus integrantes se reunió para verificar cuál sería la mejor estrategia de prevención ante la amenaza que representaba la tormenta tropical ‘Nora’, evento al que no fue invitado. Lo peor, según el edil, es que él es parte de la Comisión de Protección Civil y es el menos informado, porque nadie le da datos de lo que acontece, pues no tiene informes de los daños ocasionados por las lluvias y solamente en teoría forma parte de esta Comisión.

Que no solo es limpiar. Tras ser cuestionada por la edil Laura Patricia Dautt Reyes, sobre la manera en que el municipio estaba apoyando a los planteles educativos con el regreso a clases, la alcaldesa de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, resaltó que se había hecho un acuerdo con el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, para que se hicieran llegar las solicitudes de apoyo de los planteles a la Dirección de Acción Social, a cargo de Ebelizario Parra, lo cual la regidora no lo demeritó pero sí señaló que se puede hacer más, pues no solamente es limpiar las escuelas, pues al inicio de la administración también brindaban apoyo con la rehabilitación y pintura de baños, argumentando que bien se puede hacer más por las escuelas.