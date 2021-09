A medias. A una semana de la fuerte lluvia con vientos que azotó a Guamúchil, dejando varias afectaciones, en una de las colonias aún queda la huella del impacto. Resulta que si bien el Ayuntamiento de Salvador Alvarado atendió la emergencia y el personal de Protección Civil y los cuerpos de auxilio estuvieron en alerta, sin embargo, se dejó pasar un pequeño detallito, y es que aún prevalecen ramas de árboles que cayeron y siguen en calles y camellones de la ciudad. Parece ser que al coordinador de Servicios Públicos, Fausto Enrique Favela Carrillo, no le han informado que se hizo un trabajo a medias, porque ya no se acordaron del pendiente de recoger los árboles caídos y dejar la ciudad limpia, porque a decir de los vecinos, algunas ramas son de gran tamaño que están obstruyendo la circulación en algunas rúas de colonias. Quizás la Coordinación de Servicios Públicos aún no se da abasto con las labores que le demanda el día a día y los estragos que dejaron las lluvias.

A trabajar. Los que tendrán que estar muy al pendiente en este mes son el personal del área de inspectores de Angostura, pues con el inicio de los cultivos de hortalizas tendrán que estar muy al tanto de que los conductores del transporte de personal al campo cumplan con lo indicado, pues de lo contrario se les aplicarán sanciones, hasta el paro de la unidad y traslado al corralón, de lo que dijo el delegado de Vialidad y Transportes que se espera se evite. Ahora solo falta esperar que en realidad se cumpla con el ordenamiento del funcionario, pues dijo que van a estar en constante vigilancia, como lo han venido realizando año con año, para que cumplan con todo, y sobre todo se den cuenta de que estarán sobre ellos cuando menos se lo imaginen.

Los beneficios. Después de que se dio inicio al ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual, el líder sindical de la Sección 53 del SNTE, Tomás Enrique Cervantes López, afirmó que nada reemplazará a los maestros y que nunca será mejor la educación a distancia que la presencial, sin embargo, hace unos días estaba muy firme en no regresar a las aulas hasta que las autoridades cumplan con las medidas de tener en condiciones óptimas los planteles educativos. Por lo pronto, la decisión tomada por el SNTE es firme y no regresarán hasta que haya condiciones reales y evitar brotes por COVID, que luego serán asumidas como responsabilidad de directivos y docentes, sin embargo, hay que pedirle al líder sindical que también hable con alguno de su selecto grupo de maestros, quienes vacacionan y no hacen honor al esfuerzo que pretende realizar el sindicato.

Las contradicciones. Mientras en Angostura la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez ha estado convocando de manera constante a sus funcionarios para pedirles que no bajen la guardia y que le presenten un plan de trabajo en los últimos dos meses, como ya lo hizo Juventud, Obras Públicas y ahora recientemente lo hace Participación Social, a cargo de Juan Carlos González Miramontes, con el evento denominado Grito a la Salud, en el que en igual de fiesta popular como se ha realizado en los últimos años, ahora han invitado a donar para la compra de tanques de oxígeno; por otro lado, en Salvador Alvarado tienen desde hace 15 días organizando una fiesta para un selectivo grupo de 150 invitados a la cena de gala que se llevará a cabo en la terraza de la Presidencia Municipal, luego del acto del Grito de Independencia que dé por primera vez la alcaldesa Pier Angely Camacho Montoya.