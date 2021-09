Reprobado. Guamúchil está reprobado en materia de cuidado ambiental, y el mejor ejemplo, que es por todos conocido, es la contaminación del río Mocorito que no para. Basta solo con darse una vuelta por la ribera del río para conocer lo contaminado que se encuentra. Y es que administraciones van y vienen y ninguna ha brindado una solución al daño que se sigue causando al ecosistema. Esto es un problema insostenible, porque un gobierno no puede jactarse de ser bueno teniendo ese problema sanitario, lo cual ha señalado el ambientalista de la región, Bernardo Castro, quien además ha hecho en su momento pronunciamientos respecto a situaciones de este tipo. En una de las zonas de contaminación, que debería ocupar a las autoridades de Gobierno, Sector Salud y la Japasa, es el Rastro Municipal, ubicado a unos metros de una laguna de aguas negras, pues aunque no se puede afirmar que la descarga de desechos del Rastro va hacia el río, la realidad es que está muy cerca de un foco de infección, lo que no es adecuado para un establecimiento de matanza de animales cuyo producto es consumido por la población.

El respiro. Como algo muy benéfico fue como consideró la presencia de lluvias y con ello el reverdecimiento de los campos, la presidenta de la Asociación Ganadera Local de Angostura, Maricela García Sánchez, pues luego de varios meses de batallar por no contar con alimento por la falta de agua y la falta del ingreso necesario, ahora se encuentran sin pendiente alguno al menos en el tema del alimento, pues por donde sea pueden comer y no andar pensando en qué más hacer para que no se les mueran, y no es para menos, pues tras tanto tiempo de estar en una situación difícil, ya era hora en que les tocaba ganar una y no verse afectados, ya que no encontraban la salida a tantos problemas que enfrentaban. Mientras tanto, no hay que cantar victoria aún, pues todavía faltan los meses más importantes de la temporada de lluvias, en los que habrá de definirse si el panorama se consolida como bueno o no para el sector agropecuario.

Persiste el problema. Más de tres años han pasado desde que se diera la clausura del basurón en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Salvador Alvarado, medida que al parecer solamente quedó en declaraciones y no en acciones, pues actualmente la problemática persiste al encontrarse el área totalmente llena de desechos y, que además, los mismos ciudadanos han hecho más grande la situación, ya que además del basurón, también han ido dejando basura por la orilla del camino, por lo que las cosas ya deberían atenderse por parte de las instancias pertinentes, en este caso la Coordinación de Ecología, que encabeza Karina Camacho Mejía, y la Dirección de Seguridad Pública, que ya cuenta con Policía Ecológica para atender este tipo de incidentes, pues además de la gran contaminación que esto representa, de repente son constantes los incendios, eso sin contar que la supuesta clausura de este espacio no ha sido respetada en lo más mínimo.

Mal panorama. Mientras el personal docente busca evitar correr riesgos de contagios de COVID-19 y continúan con las clases virtuales, quienes sufren en cierta medida las consecuencias son los comerciantes, pues el mes de septiembre es uno de los que traían un repunte en las ventas cuando los estudiantes estaban en clases presenciales, pues tenían que adquirir artículos alusivos a los festejos patrios, ya fuera para tareas escolares, actividades o el tradicional desfile, pero a estas alturas, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Angostura, Liliana Camacho, señala que no se augura un buen panorama para ellos, pues también las actividades propias de este mes serán virtuales, lo que les advierte que los productos y artículos para esta temporada no tendrán la misma demanda que hace años.