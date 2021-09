Sin dinero. En la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) se las podrían ver negras en el aspecto financiero en un futuro, y es que el líder sindical de la paramunicipal, Joel Giovanni Heredia Soberanes, afirmó que se jubilarán alrededor de nueve trabajadores, por lo que los gastos de la paramunicipal irán en aumento y, si ya cuentan con problemas económicos, con esta situación podrían aumentar. Además, el funcionario mencionó que ya no se dan abasto con los problemas que tienen y se debe de expandir la plantilla de trabajadores, sin embargo, se sabe que la Junta no cuenta con la capacidad económica para solventar tal inversión.

¿Para cuándo? Son varios baches en Guamúchil que se hicieron más grandes con las lluvias. Basta recorrer colonias como la Insurgentes, La Gloria, las avenidas principales en la salida sur y norte, pero no hay que ir muy lejos de la Presidencia Municipal de Salvador Alvarado, ya que en el primer cuadro de la ciudad hay varios baches a los que hay que sacarles la vuelta y a estas alturas, parece ser que ya no hay planes de retomar el programa de bacheo que se realizó hace tiempo por la Dirección de Obras Públicas que encabeza Hugo Alberto Soto Mata. Sin duda alguna, los baches son un tema de nunca acabar y con las lluvias es notoria la afectación en algunas vialidades y colonias, pero también la seguridad vial es importante con la mejora de las calles, sin embargo, la justificación de siempre es que la maquinaria está ocupada y no se dan abasto por el gran trabajo que tienen, más ahora con el cierre de administración encima, Claro que el personal está a marchas forzadas, pero el tema de los baches es de hace mucho tiempo y sería importante que se le dé atención, al menos a una parte del problema.

Muy golpeados. Con serias afectaciones es como está el sector ganadero de Angostura y, sobre todo, muy preocupados por el bajo precio de los animales. Y es que según afirma la presidenta de la Asociación Ganadera Local del municipio costero, Maricela García Sánchez, la han estado pasando muy mal, pues no repunta para nada el precio y así no les favorece en nada a su economía, ya que no les deja nada de ganancias. Además de estar golpeados por esta situación desde inicios de la pandemia, la falta de alimentos y la muerte de animales fue una dura situación para todo el sector ganadero, misma que esperan vaya estabilizándose en las próximas semanas, mientras que en lo referente al precio, probablemente tengan que esperar hasta los últimos meses del año, que es cuando presentan un mayor repunte.

Con poca afluencia. Ayer se reabrió el tianguis del Centauro, en la ciudad de Guamúchil, y aunque el oficial mayor del Ayuntamiento, José Antonio Gallardo Angulo, había señalado días antes que los tianguistas se irían reincorporando, primero el bloque A y luego el B, pero al parecer muchos de ellos no estuvieron enterados de la planeación y fueron pocos los que se instalaron ayer, pero, además, según se dijo, también hubo algunos del bloque B que estuvieron ayer en el tianguis, por lo que de no atender esta situación podría haber algún conflicto. La idea de las autoridades es que se dividieran la instalación de los puestos los días 5 y 12, para que el día 19 ya pudieran estar los tianguistas de los dos bloques instalados, claro, si las condiciones del semáforo epidemiológico lo permiten.