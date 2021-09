Preparados. Los pescadores del municipio de Angostura se encuentran preparando todas sus artes de pesca con el fin de estar preparados para el levantamiento de la veda, la esperanza de una buena zafra los llevó a los hombres del mar a establecer medidas desde hace dos meses con la vigilancia ante la pesca furtiva, la cual arrojó resultados para la detención de este tipo de situaciones, avance que el director de Agricultura, Ganadería, pesca y Acuacultura, Rudencindo Obeso Lugo anunció como grandes avances. Ahora la petición que los pescadores es adelantar la fecha para el levantamiento de la veda de camarón, acción que a decir de él se sumará hasta que se logre el acuerdo definitivo. Mientras sean peras o manzanas con la definición de la fecha se espera que en este año si haya apoyos para el diesel y el pago del empleo temporal.

La petición. La diputada local electa por el Distrito 10, Luz Verónica Avilés Rochín, hizo uso de sus redes sociales para pedir el apoyo a las autoridades badiraguatenses, porque dijo los pueblos de San Antonio, Los Sitios, El Huejote, Los Tepehuajes y Surutato se encontraban sin el servicio de energía eléctrica. El detalle que ella reveló es un pino que estaba dañando el cableado, pero lo que más extrañó fue la solicitud vía redes sociales, considerando que no tenía acceso a comunicarse con las autoridades o directamente con el síndico de esa zona serrana y el problema de la falta de energía eléctrica era ya de tres días y sin respuesta, hasta que se hizo público se solucionó.

Urge solución. En un grito de desespero están los habitantes de la comunidad Chumpilihuistle, en el municipio de Angostura, por las malas condiciones que está el puente de acceso a la comunidad. Ante esta petición de ayuda, quien tendrá que ponerse a trabajar de una vez antes de que las prisas ganen y pase algún lamentable percance es la directora de Obras y Servicios Públicos, Elizabeth Osuna García. El riesgo es grande, debido a que el daño estructural puede llevar al desplome en cualquier momento. La funcionaria tendrá que ponerse a trabajar de una vez y dejar por lo menos un avance para que la próxima administración siga con ello y concreten algo confortable y seguro, de lo contrario, continuarán en peligro y la petición de los vecinos por llegar a una solución.

Sin nada concreto. Sin prisa vive la directora de Ecología del municipio de Salvador Alvarado, Karina Camacho Mejía, tan es así, que aún no tiene fecha para reavivar el proyecto de arborización en la carretera Guamúchil-Ciénega de Casal. La funcionaria municipal comentó que sí está en puerta el proyecto pero no hay para cuándo inicie, y peor aún, que existe la posibilidad de que este no concluya para antes del término de la administración. A pesar de que es poco el recurso que se necesita para sustituir a los árboles que murieron a causa de la sequía provocada por el poco riego que el Ayuntamiento les brindó, señaló que no tiene ningún apoyo económico y que solamente gestionará gasolina para poder ir a la comunidad. Agregó que es poco el personal que estará trabajando en esto y que eso los retrasará aún más.